En Boca todo es partido a partido. Y luego de la derrota en Brasil ante Corinthians por la Copa Libertadores, la continuidad de Sebastián Battaglia volverá a ser tema de agenda. El técnico estará nuevamente en el centro de la tormenta. Es que su equipo no encuentra el rumbo. Y al ver la tabla de posiciones del grupo E, la caída en San Pablo no hace más que agigantar las preocupaciones. Porque el conjunto Xeneize quedó último, por diferencia de gol, debajo de Deportivo Cali y Always Ready.

Entonces, las alarmas volverán a encenderse. La victoria ante Central Córdoba fue solo un paliativo después de una semana con muchas turbulencias en la que la permanencia de Battaglia como DT de Boca volvió a pender de un hilo. En Santiago del Estero zafó al conseguir una victoria después de jugar un flojo partido.

Y ese triunfo le permitió no solo mantenerse entre los cuatro primeros de su zona en la Copa de la Liga Profesional, sino también empezar a encaminar la clasificación a los playoff. Pero si Battaglia siguió fue en gran parte porque resistió. “Estoy fuerte para seguir”, afirmó antes del entrenamiento del jueves, posterior al empate con Godoy Cruz en la Bombonera. Y luego de las reuniones internas, trascendió que habría existido una tregua basada en un pacto. Y que los dos partidos siguientes serían importantes.

Mucho más el de esta noche, claro. Porque se trataba de la Copa Libertadores, esa obsesión que siempre está latente en Boca. Y el equipo volvió a estar lejos del nivel que se pretende para tener aspiraciones serias. Es más: la historia puede empezar a complicarse. Porque la semana que viene tiene que ir a jugar a la altura en Bolivia contra Always Ready. Y si bien no es un equipo de temer, de local se potencia. De hecho, le ganó a Corinthians.

“En ningún momento hablamos de la salida del entrenador”, había dicho Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol. ¿Se sostendrá públicamente ahora ese discurso?

“Nos llegó la desventaja demasiado rápido y se nos cayó todo lo que teníamos pensado”, resumió Battaglia en conferencia de prensa.

“La desventaja nos llevó a salir a buscar el empate. En el segundo tiempo nos cedieron protagonismo, pero no pudimos llegar al empate con situaciones claras”, reconoció Sebastián.

“Sabíamos que era un grupo parejo, hay que seguir. Nos toca ir a la altura de La Paz, iremos manteniendo una idea y tratando de ganar, no importa el rival que te toque”, cerró el DT.