Boca perdió 2 a 0 en Brasil y complica sus chances en la Copa. Foto: NA.

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, lamentó la derrota ante Corinthians por 2-0 en la Copa Libertadores, donde su equipo quedó complicado en el Grupo E para avanzar a los octavos de final.



“Hay que seguir, es la realidad. Si bien no nos gusta, perdimos los dos partidos de visitantes y ganamos el de local. Sabemos que es un grupo muy parejo. Hay que seguir manteniendo una idea y buscando ganar al rival que toque”, dijo el técnico anoche en San Pablo.



Después habló del gol muy temprano que marcó el Corinthians cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego: “Nos encontramos con un gol en contra enseguida, se nos cayó muy rápido lo que habíamos planeado. En el segundo tiempo nos cedieron el protagonismo, pero no pudimos llegar al empate con situaciones claras”, analizó Battaglia en la rueda de prensa que ofreció en el estadio de los brasileños.



En tanto, el arquero Javier García consideró que el resultado fue injusto y que Boca mereció algo más.



“El resultado fue un poco injusto, nos hicieron el gol muy rápido, luego tuvimos la pelota, situaciones y nos anotaron de contra. Hay que mejorar, seguir en este camino y hacer las cosas bien”, comentó el arquero boquense.



“Acá hay que ganar siempre, ganar y ganar, esto en Boca es así. Debemos ir a Bolivia a conseguir un buen resultado, estamos convencidos que lo podemos lograr”, añadió el arquero de 35 años y figura de Boca en los partidos de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero.



El Xeneize obligado a ganar en Bolivia la próxima semana. Foto: Reuters.



Más allá de la derrota y que complica la clasificación a los octavos de final, hay una tensa calma con la continuidad del DT y el clima no es tan grave como el de la semana pasada después del empate con Godoy Cruz (1-1) en la peor actuación de Boca en lo que va del año.



Boca entrenará desde las 16 en el predio de Ezeiza y la idea es darle descanso a la mayoría de los futbolistas que jugaron en Brasil para el encuentro ante Barracas Central por la 12a fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, a jugarse en La Bombonera el próximo sábado desde las 19.



Para esa ocasión podrían volver al arco Agustín Rossi y Nicolás Figal en la defensa, ambos repuestos de sendos desgarros.



El equipo de La Ribera quedó último de su grupo. Foto: Reuters.



Para el encuentro decisivo ante Alway Ready el miércoles 4 de mayo en la altura de La Paz ya podrá estar Diego “Pulpo” González, quien cumplió las tres fechas de suspensión en la Copa, mientras que continúan suspendidos Sebastián Villa, Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz, también lesionado.



El que no podrá estar en Bolivia es Darío Benedetto, quien llegó a las tres amonestaciones ante Corinthians y deberá purgar una fecha de suspensión.