Lo había contado la propia diva más de una vez: a los invitados a su mesa se les regalaba, hasta hace un tiempo, los saleros. Y se aclaraba siempre que esta costumbre había comenzado a surgir para que a nadie le tentara “robárselos” (de hecho, fue a partir de alguien que se los llevó sin que los regalaran).

Lo cierto es que, al parecer, estos saleros cotizan muy bien y hay quienes decidieron venderlos. Uno de ellos fue el periodista Daniel Malnatti quien confesó en #Intrusos haber vendido dos saleros que tenía en su poder. Uno, se lo habían regalado en una de sus visitas. El segundo, se lo habría llevado con el visto bueno (un guiño de ojo) de Juanita Viale. Según contó el periodista, él tomo ese guiño como una autorización para llevarse el mencionado elemento de la mesa más famosa de la televisión argentina.













“Primero quiero hacer un descargo: no los robé”, comenzó diciendo Malnatti, en diálogo con Intrusos. “Es así: el primero me lo regalaron. El segundo, Juanita ya me estaba viendo que estaba rondando el salero en forma sospechosa, me mira y me dice ‘¿Te vas a llevar el salero?’” Y así fue que, con el guiño de ojo por parte de la entonces conductora del ciclo, el periodista consideró que “era un sí, todo bien, llevátelo”.

Respecto al destino final de los dos saleros que tenía en su poder, Daniel Malnatti manifestó: “Hay gente que se lo regaló a su personal doméstico. Gente que le regaló el salero a una tía, luego la tía murió y la persona lo recuperó. Gente que lo guarda porque piensa que va a cotizar mucho en el futuro. Todas esas especulaciones son las que hacen los famosos que tienen los saleros en la casa. Y que a algunos no se los regalaron! Porque en el 2018 dejaron de regalarse los saleros”. Y agregó: “los tuve mucho tiempo. Los publiqué y a los dos meses se vendieron”.

Sin embargo, Malnatti se arrepiente de haberlos vendido “porque van a cotizar. Los vendí a cada uno a 18821 pesos y con eso pagué una cena para mis compañeros de la secundaria que están muy contentos”.

Por último, el periodista le habló a cámara a Mirtha diciéndole: “si estás viendo este programa, que seguramente que sí, no lo tomes a mal. Fue algo para hacer feliz a otra gente. Abrí otra mesa, hice una mesaza con mis amigos de la secundaria, la pasamos muy bien y hasta uno llevó una campanita y tocó a lo Mirtha. Con mucho respeto lo hizo”.

¿Qué dirá la diva?