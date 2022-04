No son días fáciles para Matías Lammens en su doble trabajo como funcionario nacional y dirigente deportivo. Alfil del albertismo dentro del Gabinete, el ministro de Turismo y Deportes hace equilibrio día a día dentro de una interna en la que recibe fuego cruzado desde el kirchnerismo, el peronismo porteño y de quienes lo secundan. Vicepresidente segundo de San Lorenzo, el fútbol tampoco le da respiro: un sector mayoritario de los socios lo responsabilizan junto a Marcelo Tinelli por la pobre actualidad de su club.

En paralelo, Lammens se sostiene políticamente por el respaldo de Alberto Fernández, que le reconoce haber sido impulsor del Previaje, tal vez el programa que más rédito trajo puertas adentro del Gobierno en tiempos de pandemia y también en la pospandemia, que sirvió para reactivar el turismo y alimentar a las economías regionales.

Sin embargo, la tensión interna hacia él se mantiene. Blanco habitual de críticas del kirchnerismo desde el inicio de la gestión, en marzo fue duramente cuestionado por un sector del peronismo porteño, referenciado en el sindicalista Víctor Santa María, que a través de Página/12 lo acusó de alquilar oficinas millonarias en las que funciona el ministerio, en la zona de Retiro. Lammens contraatacó vía Twitter, lo acusó por “extorsión”, y la disputa, por ahora al menos, parece haber bajado en el nivel de escalada.

Sra. Bullrich, con todo gusto le cuento: las oficinas a las que hace alusión las alquila el Estado Nacional desde el año 2003 ininterrumpidamente. No es mi oficina, es un piso entero en el que se desempeñan tareas propias del Ministerio de Turismo y Deportes. https://t.co/uN9hhUgQ3N — Matías Lammens (@MatiasLammens) March 23, 2022

En el último tiempo, además, Lammens ha tenido cruces con Inés Arrondo, la secretaria de Deportes, que lo critica en voz alta y que, dicen cerca del ministro, apunta a sucederlo en el cargo “desde 2019, cuando asumió”. La ex jugadora de Las Leonas también responde a Alberto Fernández que, no obstante, respalda a Lammens en ese contrapunto.

“La gestión de Deportes está parada, el ritmo de ejecución viene siendo muy lento y eso deriva en muchos problemas en la relación con los intendentes y gobernadores, que terminan impactando en el ministerio. Es una mina muy compleja”, dicen cerca del ministro. Lammens habría bajado un mensaje: “La sacan o me voy”. Arrondo sigue en el cargo, pero se negoció una pax que pocos se animan a vaticinar cuánto durará. Por lo pronto, casi ignorando el peso político de Arrondo, de parte del funcionario creen que “hoy no es tema, no existe ya una interna”.

Lammens tiene a su cargo dentro de la estructura un programa que se llama “clubes en obra” y que tiene como foco la promoción del deporte social a nivel nacional. A Arrondo le dejó el deporte federado. Hay quienes plantean que para que se demuestre la ineficiencia de la funcionaria, Lammens “le cedió la firma. a ver si así empieza a ejecutar obras”.

Aun con ese gesto, el ministro está atento a cada paso que da Arrondo. Cuentan que hace un tiempo, por ejemplo, enterado de que iba a reunirse con un funcionario de primera línea, desactivó ese encuentro y terminó yendo él. No es la primera interna que tiene con una funcionaria: también hubo cortocircuitos con Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística nacional.



Matías Lammens y Víctor Santa María, enfrentados.

Apogeo y caída en San Lorenzo

En septiembre se cumplirá una década de la asunción de Lammens como presidente de San Lorenzo de Almagro. Apenas 32 años tenía el empresario que llegó de la mano de Marcelo Tinelli para enderezar el rumbo de un club en crisis, que venía de zafar de casualidad del descenso y que tenía una abultada deuda económica por resolver.

En apenas 18 meses de gestión, tras ganar el Torneo Inicial de 2013, saldó la deuda histórica del club con la obtención de la Copa Libertadores 2014 y la inédita posibilidad de jugar una final mundial en Marruecos con Real Madrid. Desde allí, San Lorenzo siempre fue competitivo, con presencia internacional constante. Y, sobre todo desde lo simbólico, fue quien apuntaló la denominada “Vuelta a Boedo”, un viejo reclamo de San Lorenzo para recuperar las tierras de Avenida La Plata donde estaba el Viejo Gasómetro.

Al frente del club hasta diciembre de 2019, su salida coincidió con una muy buena performance como candidato a jefe de Gobierno, en una elección en la que Horacio Rodríguez Larreta validó su mandato pero en la que el Frente de Todos, con Lammens, alcanzó un inédito 35% de votos. Ese mojón derivó en su designación como ministro por parte de Alberto Fernández.



Marcelo Tinelli y Matías Lammens, cuando el presentador de TV ganó las elecciones en 2019.

Pero Lammens no se alejó del club y, acompañó a Tinelli en la lista que el conductor televisivo encabezó y por la que fue electo por amplia mayoría en diciembre de 2019. Desde un cargo de vicepresidente segundo, el funcionario nacional nunca pensó que dos años y medio después el club iba a estar envuelto en una crisis casi tan grave como la que tuvo que afrontar cuando asumió en 2012, esta vez, con el y Tinelli como principales destinatarios de los insultos de los hinchas “cuervos”.

En mayo de 2021, Tinelli pidió una licencia de un año que se cumplirá este sábado 30, cuando debería reasumir la presidencia. Pero la relación con el hincha está completamente rota. Le recriminan, entre otras cosas, que hace dos semanas, la noche en la que San Lorenzo fue eliminado por Copa Argentina contra el humilde equipo del Torneo Federal, Racing de Córdoba, el presentador estaba subiendo fotos a Instagram de sus vacaciones en México, donde juega su yerno, el ex Boca, Lisandro López. Con Lammens, el vínculo sigue vigente, por el respeto que el ministro mantiene hacia quien lo llevó a presidir el club con 32 años. Aunque no tienen la afinidad de esos tiempos.



Los insultos de los hinchas de San Lorenzo, durante un empate contra Platense hace menos de dos semanas. Foto. Marcelo Carroll.

Desde 2018, en el final del ciclo de Lammens como presidente y el principio del de Tinelli, San Lorenzo cambió ocho entrenadores, muchos de ellos con contratos grandilocuentes que el club sigue pagando o pagó por mucho tiempo. Por orden, pasaron Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Mariano Soso, Diego Dabove, Leandro Romagnoli, Paolo Montero, Pedro Troglio y tres ciclos del interino Diego Monarriz. Además, mientras de 2012 a 2019 no había habido cambios dirigenciales, desde que ganó Tinelli la elección, renunciaron dos tesoreros, dos vocales, un fiscalizar y 10 asambleístas.

“A Matías no le quedó otra alternativa que meterse en el club después de que se fue eyectado Tinelli. Asumió la responsabilidad sabiendo que se iba a comer las puteadas, tratando de ayudar con el financiamiento y la administración. Por ser hincha cometió el error de hacerse cargo de nuevo”, comenta una fuente de diálogo constante con Lammens.

Una decisión tomada

Cada vez que se lo consulta, Lammens no duda un segundo al remarcar “el amor” que tiene por el club. Le duelen las críticas porque cree, “objetivamente”, que no hay motivo para que el destinatario de los cuestionamientos sea él. En charlas que mantiene con allegados a la política sanlorencista asegura que desde que retomó la conducción del club “se ordenó la situación económica” y que “San Lorenzo dejó de ser noticia por no pagar sueldos a jugadores”.

El presente futbolístico, dicen, lo traiciona. San Lorenzo ganó sólo dos de 12 partidos en la Copa de la Liga Profesional y de a poco el fantasma del descenso vuelve a merodearlo de cara a próximas temporadas, aun en un insólito campeonato argentino con 28 equipos compitiendo en Primera.

Frente a Patronato, en la derrota 2-1 del sábado pasado, Lammens volvió a ver un partido de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras mucho tiempo y no pudo hacerlo desde su asiento en la Platea Norte. Debió seguirlo a ras del piso, en la sala de conferencia de prensa del club, refugiado de los insultos de la mayor parte del estadio. Cerca del dirigente, ven en buena parte de ese repudio también la mano de Santa María, más allá de que el jefe del Suterh es hincha de Boca y ha sido candidato en elecciones anteriores.

Mientras toma fuerza la versión de una inminente renuncia de Tinelli al cargo de presidente que hoy no ejerce, Lammens espera que el conductor finalmente dé ese paso. Si ese escenario se materializa, el actual presidente Horacio Arreceygor convocará a una reunión de comisión directiva en la que se definirá si se adelantan las elecciones, previstas originalmente para diciembre de 2023.

Aun con resignación por no haberle dado una solución a San Lorenzo en esta etapa, Lammens tendría decidido apoyar ese pedido de convocar a los comicios. Y alejarse de la política diaria del club, que seguirá acompañando pero como hincha y desde su lugar en la función pública.