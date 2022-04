A Locho Loccisano, recientemente incorporado a El hotel de los famosos (El Trece, a las 22.45), lo recibieron mal desde el primer día, cuando entró como reemplazo de Rodrigo Noya, que renunció por voluntad propia al juego. Y ayer, martes, en el ciclo que conducen Pampita Ardohain y Chino Leunis, el ex Combate se puso muy mal descubrir a un grupo de compañeros hablando mal de él.

Esa situación dio pie a un cruce entre Locho y Majo Martino. Y un rato más tarde, en el momento de las votaciones, Locho fue el primero en quedar nominado. Era algo que se veía venir…

Es que en los reality shows suele ocurrir que los jugadores que llevan largos días encerrados no ven con buenos ojos que otros entren a mitad del juego y se larguen a competir contra ellos como si nada. Y para peor, en la semana en la que ingresó a la competencia, Locho gozó de inmunidad; es decir, que no podían nominarlo.

“No me lo romantices”

En la emisión de anoche de El hotel de los famosos, después de que Locho escuchara a sus compañeros criticándolo, Majo Martino intentó un acercamiento. “Es una situación de mierda todo. Yo sé que estabas ahí durante la conversación…“, le dijo a Locho.

Y él respondió: “¿En la que estaban diciendo que me iban a nominar? Sí, estábamos todos. No me gusta que me digan en la cara cosas así”.



Locho Loccisano, nominado en El hotel de los famosos. Captura TV.

De algún modo, ella trató de congraciarse: “Es una cagada, porque a mí me parecés un pibe espectacular, dulce, divino, todo. Y no quisiera ni nominarte esta noche. Pero no puedo nominar a mis compañeros que estuvieron jugando y lo dieron todo“.

“Entonces, no me nominás por nuevo, me nominás porque no jugué”, le puso los puntos Locho. “Porque a alguien tengo que nominar”, se defendió ella. Y él retrucó con una frase letal: “Está bien, pero no me lo romantices“.

En ese punto, Martino se sintió molesta y atacó: “No te lo estoy romantizando, te estoy dando mis razones. ¿Qué querés que hagamos, que nos matemos? Si el juego es nominarse. ¿Qué querés, que nos matemos todos?”.



Majo Martino tuvo un duro cruce con Locho: “¿Que querés, que nos matemos todos?”, le reclamó. Captura TV.

“No, quiero que no lo romanticen, porque a mí no me gusta”, se plantó Locho. Majo respondió: “¿Y qué preferís, que estemos todos con cara de culo, todos sin mirarnos y enojados? No es grato vivir el día a día enojado con alguien cuando te obligan a nominar”

“Yo no estoy enojado, a mí me pone triste“, diferenció los sentimientos Locho. ” No quiero que estés triste. A mí me pone triste que vos estés así”. Pragmático, Loccisano la desafió: “Y bueno, no me nomines entonces“.

Las nominaciones

Se diría que esa frase -“no me nomines entonces”le resultó útil a Locho porque, de hecho, a la hora de la verdad, Majo Martino, no lo nominó. “Cambié el voto -dijo para fundamentar su elección-. Mi voto es para Martín (Salwe) porque a Locho, aunque sea el nuevo no lo voy a votar“.

Luego, Martín Salwe le devolvió la gentileza a Majo y la nominó a ella. Locho no les creyó nada a ninguno de los dos y consideró que lo que estaban haciendo era “una estrategia entre ambos”. “Martín es un actor de primer nivel”, declaró frente a cámara. Y cuando le tocó votar a él, nominó, justamente, a Salwe.

De todos modos, Locho Loccisano, tal y como se sospechaba desde el comienzo, fue el primer nominado. Lo votaron Silvina Luna, Walter Queijeiro y Alex Caniggia, quien disparó: “Lo voto por virgo, porque lo odio y porque lo quiero eliminar”. Así, sin anestesia. “Es el único voto que es honesto“, le reconoció el propio Locho al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

AS