En Socios del espectáculo confirmaron que uno de los cantante más populares del país, ya estaría nuevamente en pareja con otra persona.

"Es una mujer que él conoció hará unos cinco años porque él quería comprar en el Chateau de Libertador, pero no sean mal pensados, la relación seguro que es fresca", comenzó diciendo Paula Varela. Y detalló: "Ella es agente inmobiliaria, muy top, y cuando llegó él, ella un poco flasheó porque es fanática de Diego y él la invitó a ver un show suyo. Ahí se conocieron, pero no pasó nada. Quedaron como buenos amigos hasta ahora que está separado, entonces avanzan".













“Se llama Martina Díaz, es una bella mujer. Y no solo es la novia, sino que lo que me dicen es que él está muy enamorado”. Mientras tanto, en pantalla mostraban varias fotos de la joven en cuestión. En ese sentido, Mariana Brey aportó más datos. “Ella salió mucho tiempo con un futbolista, no terminaron bien, y cuando se separan, coincide con este fanatismo de ella por Diego, que la lleva a tener una relación, que en ese momento para su pareja de aquel entonces era rara”.