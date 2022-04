Poetas de España, Armenia, Polonia, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y la Argentina darán forma a otro de los regresos, en un año de regresos: el del Festival Internacional de Poesía que tiene lugar en cada edición de la Feria del Libro y que, este año, estará coordinado por el escritor Miguel Gaya y se desarrollará entre el 29 de abril y el 1 de mayo en la sala Victoria Ocampo.

Desde España, llegarán la catalana Irene Solá y la gallega Alba Cid, que se sumarán a las lecturas del domingo 1 de mayo entre las 18 y las 20:30, con autores locales como Marisa Negri y Vicente Muleiro, entre otros.

La poeta, ensayista y editora Sona Van, nacida en Armenia y que vive en Los Ángeles, California, participará de una lectura el sábado 30 a las 19:30; mientras que el polaco Dariusz Lebioda, escritor, profesor de literatura y traductor hará lo propio ese mismo día pero a partir de las 18.

Ese mismo día, el sábado 30, tendrá lugar a las 21 la (demorada por la pandemia) entrega de la Medalla Europea de Poesía y Arte (European Medal of Poetry and Art-Homer) a la escritora y académica argentina María Rosa Lojo por la totalidad de su obra poética. La ceremonia será presidida por el titular del Committee of “European Medal of Poetry and Art – HOMER”, Darius Lebioda, y el galardón es otorgado por un comité internacional de académicos y poetas.

Entre los y las poetas locales, participarán Jorge Aulicino, Jorge Fondebrider, Inés Garland y Liliana Campazzo, entre otros.

“Habitualmente, la Feria se mide en centenares de stands, miles de editoriales, decenas de miles de visitantes, millones de libros exhibidos y vendidos. La poesía se mide con cada lector”, aseguran los organizadores del ciclo, que reúne a cientos de personas en cada edición.

Y para este año, en particular, prometen: “Una multitud de voces y de modos diferentes de abordar la poesía, que hablarán en forma personal a cada asistente, todos hermanados en una sola celebración de la palabra”.

