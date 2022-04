El jefe municipal aseguró que el gobierno provincial firmó convenios para ejecutar 7.200 viviendas pero no hizo ninguna y que el presupuesto se fue para otros distritos.

Antes esto, Córdoba sostuvo: “Alfaro miente y no puede soportar que se reactive la política de viviendas en Tucumán. Trata de ocultar lo que hizo su jefe Macri en el periodo 2015-2019, donde no solo no se hizo una vivienda en Tucumán, incluso dejaron sin efecto todos los convenios particulares en programas federales y obstaculizaron la gestión de Manantial Sur y otros barrios“.

Además dijo que “Alfaro no tiene autoridad para hablar de políticas de viviendas, como nadie de Juntos por el Cambio. Les molesta que vayamos a construir viviendas en toda la provincia”.

image.png Córdoba desmintió a Germán Alfaro.

La funcionaria detalló que “desde que asumió Alberto Fernández venimos reactivando la política de vivienda y entregamos 1.500 casas en pandemia, además de obras en Las Talitas, Pacará, San Andrés y Barrio Ampliación Congreso“.

3.600 viviendas

Para desmentir totalmente al intendente de la Capital, la interventora aclaró que “todo lo que se está haciendo es con la impronta de nuestro gobierno y siento que a ellos le da vergüenza que en el periodo 2015-2019 no se hizo nada. En cuanto al programa Casa Propia, es el único convenio firmado por la provincia es de 3.600 viviendas, las cuales llevan un proceso de tramitación donde la Nación solo financia la vivienda y no la tierra y la infraestructura. En vez de salir a mentir estas cosas que se dedique a gestionar mejor la capital“, cerró.