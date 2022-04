Luego de los tormentosos meses que pasó Jorge Rial por su separación de la nutricionista Romina Pereiro, con quien estuvo en pareja durante 5 años, el conductor de Argenzuela (Radio 10) conversó con Dante Gebel y, en una íntima entrevista desde Los Ángeles, se animó a hablar de todo.

“Cumplí 60 y es como que entré en una etapa de rearmado de mi vida en todo sentido. De resetearme… Y muy pleno, feliz”, dijo el conductor en La divina noche de Dante (El Nueve, martes a las 23). Cabe destacar que el conductor de Sobredosis de TV (C5N) visitó el programa a mediados de marzo, cuando estuvo en Estados Unidos acompañado por su hija Rocío.

“Algo pasó en estos últimos meses. Fueron meses difíciles pero, si sos medianamente inteligente es aprendizaje”, expresó sobre el último tiempo en el que se separó de la fue su esposa por casi un año. Y continuó: “Es saber escuchar, es correr la maleza cuando se habla demasiado”.



Jorge Rial le abrió su corazón a Dante Gebel y hablaron de varios temas fuertes. Captura TV

“Yo creo que la vida es un viaje largo, pero lo que aprendí es que en ese viaje tenés gente al lado que se baja en una parada antes que vos y hay que ser amable, tratarlos muy bien y todo…”, sostuvo. “Pero a la larga los que están al final son 5 tipos, 6 o 7 como máximo. No hay más”, señaló.

Entonces opinó sobre la amistad y habló sobre aquellos que lo acompañaron en el último tiempo: “Lo del millón de amigos es una manera de decir. Uno tiene gente de verdad y a esos 5, 6 o 7 que están en silencio y que cuando te bajas golpeado o feliz te están por agarrar la mano… quedate ahí”, lanzó.

Además reveló que tiene amigos a los que puede llamar a cualquier hora, aunque aclaró que él “se guarda todo” y que habla las cosas una vez que ya las resolvió. “Yo se que a Beto o a Guillermo, que son 2 amigos, se que ni los llamo, les golpeo la puerta”, dijo.

Y continuó: “Igual están aunque no los llame, me conocen, me olfatean, dijo refiriéndose a Guillermo Marín y a un empresario de la industria hotelera. “Siempre aparecen, siempre están. A cualquier hora se los puede llamar, están para lo que necesite. Son familia finalmente, son aquellos en los que me refugio”, cerró.

El dinero y el poder

El exconductor de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13,30) además, se refirió a su relación con el dinero y el poder. “El poder trae la guita”, lanzó. “Fijate que todos lo que quieren es tener poder. Y los que tienen guita necesitan el poder”.



Cristina Férnandez de Kirchner le dio una entrevista a Jorge Rial cuando era presidenta.

“Hoy es todo más democrático, pero la información es poder, es mucho más que la guita. Vos podes tener mucha guita, pero no tenés manera de manejar la información… no te sirve de nada la guita”, analizó.

Luego se refirió a los problemas que tuvo en su vida debido al poder: “El poder y la guita te llegan… A mi me trajo problemas. Yo dejé un matrimonio por eso, se ha roto un matrimonio por ambas cosas“.

“El poder no es difícil tenerlo, te llega”, dijo. Y opinó sobre cómo debe manejarse el poder: “No tenés que dejar que te adulen. Yo me aferré a ciertas cosas que quise seguir haciendo… Pero el poder te llega, el tema es administrarlo… Porque te obnubilás“.

“El poder te lo prestan un rato, no es absoluto en nadie, no hay nadie que tenga poder absoluto, ni el Papa“, aseguró. Y siguió: “Siempre hay alguien más fuerte arriba, siempre te aparece uno que te dice chau andate. Y tenés que estar preparado para eso”.

Además el periodista se refirió a cómo ve la televisión actual y aseguró que luego de Gustavo Yankelevich “se cortó”. “Hoy los medios los manejan tipos que prenden y apagan el control remoto porque el botón es rojo, si se los pintas de negro te cambian el volumen”, lanzó.

“Son tipos que no son del medio, no lo sienten. Y este medio lo tenés que hacer con amor“, enfatizó. Y continuó: “En este medio el tipo que está en pantalla necesita el mimo, necesita la preocupación, es una pavada y siempre se lo digo a los gerentes”.

“Sería bueno ponerle un poco más de amor a los medios”, cerró.

Las parejas de Rial

Rial estuvo casado durante 22 años con Silvia D’Auro, de quien se separó en el medio de un gran escándalo en 2012. Antes adoptaron dos hijas: Rocío y Morena. La tenencia de las por entonces menores se convirtió en un conflicto mediático, hasta que ambas decidieron terminar la relación con su madre y quedarse viviendo con el periodista. Si bien no lo aclaró en la charla con Gebel, tuvieron muchas peleas por cuestiones de dinero.



Silvia D’Auro estuvo casada con Rial durante 22 años. Se separaron en medio de fuertes denuncias mediáticas.

Tras su divorcio el conductor estuvo con la modelo y vedette Mariana Antoniale quien es 26 años menor que el conductor. El final de la relación también los encontró envueltos en una polémica mediática que involucró a las hijas del periodista.

En 2015 la noticia de su noviazgo con la periodista Agustina Kämpfer sorprendió a todos, al igual que su separación un año más tarde.

En 2019, el ex Intrusos volvió a apostar en el amor cuando conoció a la nutricionista Romina Pereiro con quien se casó y finalmente se separó en 2022. “A veces el amor profundo no alcanza”, había dicho al momento de confirmar su ruptura en la radio.

