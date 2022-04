Kamala Harris, AGENCIA EFE

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo este martes a pruebas de detección del covid-19, pero es asintomática y no se considera un contacto cercano actual del presidente Joe Biden, dijo la Casa Blanca.



“Hoy, la vicepresidenta Harris dio positivo de covid-19 en pruebas rápidas y de PCR. No ha presentado síntomas, se aislará y continuará trabajando desde la residencia de la vicepresidenta”, dijo la secretaria de prensa de Harris, Kirsten Allen.



“Ella no ha sido un contacto cercano con el presidente o la primera dama debido a sus respectivos cronogramas de viaje recientes”, explicó Allen, y agregó que Harris “regresará la Casa Blanca cuando dé negativo”. Con información de AFP