Hace apenas tres días, en el departamento de Ullum, en esa provincia, se había presentado un proyecto municipal presentado por el intendente Leopoldo Soler, que proponía crear un refugio de animales callejeros donde podrían permanecer por un tiempo limitado. El tiempo propuesto era de seis meses, tras lo cual los perros que no fueran adoptados pasarían a ser sacrificados.

Esto generó una enorme polémica, y el rechazo contundente de mucha gente. Entre las críticas una de las que mayor comentarios obtuvo fue la de la influencer Mar Tarrés quien manifestó: “propongo que si los políticos no hacen nada bueno en 6 meses los sacrifiquemos a ellos… ¿les parece bien?”













La ola de críticas generadas tras la presentación del proyecto del intendente Soler, hizo que finalmente se decidiera dar marcha atrás con la propuesta. Y finalmente, no habrá ni refugio ni sacrificios. “Si no hay otra solución (que no sea la eutanasia) no podremos tener el refugio, porque no podemos tener en cautiverio y mantener a los perros hasta que se produzca la muerte natural. Es decir, no voy a promulgar la ordenanza. Sin eutanasia es imposible” manifestó el intendente.