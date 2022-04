Los senadores Luis Juez, de Juntos por el Cambio, y Oscar Parrilli, del flamante bloque cristinista de Unidad Ciudadana, protagonizaron un intercambio a los gritos en el Senado, en el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que inició el tratamiento de los proyectos de reforma de la Corte Suprema. Acalorados se trenzaron en acusaciones de hipocresía.

La iniciativa oficialista de tocar el máximo tribunal forma parte de una la estrategia de Cristina Kirchner para frenar la nueva composición del Consejo de la Magistratura determinada por un fallo supremo, que deriva en otra avanzada K contra la Justicia.

“Nos convocamos para discutir la modificación de la Corte Suprema a una semana de haber destruido todos los acuerdos entre nosotros”, comenzó el cordobés su exposición agitada y extrovertida.

El senador opositor sostuvo que él no cultiva “la hipocresía y el cinismo” y preguntó a las autoridades de la comisión si estaban en condiciones de “llevar adelante semejante discusión, que me encantaría en un nivel de respeto y consideración y valoración de la palabra del que piensa distinto poder ser escuchado”.

“¿Estamos en condiciones en serio, presidente? Vamos a sentarnos acá para ver qué Corte queremos y llenarnos la boca hablando de federalismo cuando no hemos podido suscribir nuestros propios compromisos”, arremetió Juez.



Luis Juez, fiel a su estilo, llamó “hipócritas” a las autoridades de la comisión del Senado. Foto Juano Tesone

Se refería, entre otras críticas, a su nombramiento como miembro titular del Consejo de la Magistratura por la minoría, frenado por la vicepresidenta y titular del Senado al dividir el bloque del Frente de Todos en dos y quedarse uno de ellos con la banca por la minoría.

“Le vamos a contar a la gente que hoy se reunió el Senado para discutir qué Corte le vamos a dar a los argentinos cuando nosotros todavía no sabemos cómo vamos a funcionar en la próxima sesión”, agregó.

Y continuó con la reflexión más explosiva: “Le tengo que decir con total sinceridad, presidente, y no lo tome como provocación. Me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible. No puedo estar sentado acá escuchando semejante cuestión, y se lo digo de corazón y no lo digo desde el punto de vista de haberme sentido el senador afectado por la ruptura de los compromisos asumidos”.



Oscar Parrilli recogió el guante de la acusación de Luis Juez y le respondió. Foto Federico López Claro.

“Encaramos un tema tan delicado, no hemos podido cubrir la vacante de (Elena) Highton de Nolasco y estamos hablando de cómo vamos a construir la próxima Corte”, sostuvo. “Me parece absolutamente inoportuno y un acto de hipocresía absolutamente manifiesto”, afirmó.

La respuesta de Oscar Parrilli

Tras una defensa del tratamiento del proyecto del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, Oscar Parrilli, al frente de la de Justicia pidió la palabra para cruzar a Juez.

“Me siento interpelado y quiero responder”, sostuvo Parrilli, voz de Cristina Kirchner en el Senado. El patagónico afirmó que no ha “incumplido ninguna palabra”. “Uno puede estar de acuerdo o no con las actividades que hace un bloque u otro, pero si vamos a comenzar a decir ‘no cumplen con la palabra’, nos vamos a remontar a 1860. Descarto esa imputación que el senador hace”, afirmó.

La respuesta de Parrilli comenzó a subir el tono. “Ustedes dicen ‘No soy hipócrita’ ya, ustedes son hipócritas. Me parece que se ha excedido”, lanzó.

Y continuó hablándole a Juez, que por fuera del micrófono intentaba ensayar una respuesta: “Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes y distintas que las que ustedes tienen. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros lo sea”.

“Simplemente le ruego que retire esa expresión de que somos hipócritas y en aras del buen funcionamiento y respeto digamos ‘no coincidimos’”, contemporizó Parrilli, aún cuando su tono decía otra cosa.

Fuera del micrófono, el senador Juez sostenía que no había dicho que las autoridades de la comisión fueran hipócrita. “¡Se esta haciendo el vivo!”, le retrucaba Parrilli.

Los senadores siguieron acusándose de lo que habían dicho y lo que no. “Está grabado, está grabado”, decía Parrilli. Juez gesticulaba.

El debate continuó con gritos fuera de micrófono del cordobés hasta que las autoridades propusieron continuar con el debate. Pasó el temblor. No será el último.

DS