Los retrasos en el servicio del tren Roca no son nada nuevo. Pero sí fue toda una novedad el motivo por el cual durante la tarde de este lunes se produjo una demora de unos 20 minutos -equivalente a la cancelación de dos servicios, aproximadamente- en el ramal Constitución-La Plata del ferrocarril que conecta los municipios del Sur del Conurbano bonaerense.

El causante de la interrupción del servicio fue un pasajero que debió ser asistido para que pudiera sacar la cabeza del apoyabrazos de un asiento, en el que se le había quedado trabado el cuello, aparentemente de manera accidental.

El rescate se llevó a cabo en la estación Villa Elisa, partido de La Plata, del ramal que atraviesa también los distritos de Berazategui, Quilmes, Avellaneda y Lanús.

Allí, un pasajero que se había quedado dormido mientras viajaba, se despertó y se encontró con que durante su siesta había introducido involuntariamente su cabeza a través el estrecho hueco entre el apoyabrazos y el asiento.

Al menos esa fue la versión “oficial” del asunto. Lo concreto es que, ya fuera sin querer mientras dormía o intencionalmente para ponerse cómodo para el sueño, tenía el cuerpo de un lado del apoyabrazos y la cabeza del otro, y no podía sacarla.

Volviendo de la faq se paro el tren 20min porque a este hermoso muñeco se le quedo atorada la cabeza en el apoya brazo.

Gracias roquita, por suerte salio pic.twitter.com/pvrIN1zx9B — Juan Andres (@juan_andress22) April 25, 2022

El servicio debió ser interrumpido y personal de seguridad del Ferrocarril Roca se encargó de asistir al joven en los movimientos necesarios para resolver el puzzle sin que se convirtiera en un rompecabezas.

Toda la sorprendente situación fue registrada en un breve video que fue publicado en Twitter por el usuario @juan_andress22, un estudiante que viajaba en el mismo vagón, con el siguiente comentario: “Volviendo de la facultad se paró el tren 20 min porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoyabrazos. Gracias roquita, por suerte salió.

En la filmación de apenas cuatro segundos se alcanza a escuchar la voz de una mujer que pregunta qué era lo que había ocurrido y otra que le responde “se quiso acostar y metió la cabeza ahí”.

“Yo estaba durmiendo, volviendo de la facu. Me levanto con todo el tren aplaudiendo y veo cómo lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos. Cuando me acerco a hablarles a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer”, comentó posteriormente el mismo usuario que compartió las imágenes, en declaraciones que le realizó al medio local El Diario Sur.



El incidente demoró el servicio cerca de 20 minutos en la estación Villa Elisa.

En el mismo medio, relató las reacciones de algunos pasajeros durante el episodio que le agregaban tintes de comedia a la situación.

“Había un debate entre los pasajeros en el medio de estación de Villa Elisa. Un par de señoras decían que había que tirarle aceite, pero ¿de dónde lo iban a conseguir? Otros decían un chorro de agua, mientras algunas personas le hacían presión en la cabeza”, explicó.

Como es lógico, el posteo generó muchísimos comentarios y respuestas de otros usuarios de la red social. Algunos, defendiendo al pobre pasajero que había tenido la desgracia de quedar en esa insólita posición sin darse cuenta, mientras dormía. La mayoría, expresando su asombro al ver lo ocurrido e incredulidad en relación con el accidente.