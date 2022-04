Guadalupe Lucero. Foto: NA.

Una calza de color rosa y restos óseos fueron encontrados en un descampado cercano a la casa donde fue vista por última vez la niña Guadalupe Lucero el 14 de junio del año pasado y más allá que la familia de la pequeña crean que la prenda de vestir no sea de las niña, no lo descartan porque “tiene similitudes”.



Según confirmaron fuentes judiciales, el hallazgo de ambas cosas ocurrió el martes por la tarde a unos 30 metros de un camino de tierra, tras rastrillarse unas 26 hectáreas del descampado.

Además, los voceros informaron que los restos óseos serán peritados para tratar de establecer si pertenecen a una persona o son de animales, y durante el operativo se encontraron varias prendas de vestir, latas, y mucha basura.



“Los huesos no se puede descartar que sean de humanos. En principio las antropólogas creen que no serían de humanos, pero como están medio quemados vamos a hacer el ADN”, comentó una de las fuentes consultadas.



En tanto, el vocero dijo acerca de la calza encontrada: “Podría ser de Guadalupe”. De hecho esa prenda de vestir se la llevaron al padre de la niña, Eric Lucero, quien no descartó del todo que pueda pertenecer a su hija.



“Vinieron hasta mi casa, trajeron una prenda de vestir con muchas similitudes. Si bien el color de la calza está bastante deteriorado, tiene bastantes similitudes a una prenda que mi hija tenía o había tenido en su momento, pero cuando desaparece la que estaba con ella era la mamá, y más que ella nadie va a saber cómo estaba vestida”, sostuvo el hombre en declaraciones al canal TN.



Asimismo, agregó que si se guían por el tamaño de esa prenda de vestir “no era” de Guadalupe, porque la pequeña “es mucho más larga”. Las autoridades fueron también hasta la casa de la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, quien evitó a los medios de prensa y solo publicó un mensaje en sus redes sociales en referencia a estos operativos.



“Yo estoy buscando a mi hija viva y no encontrarla en un rastrillaje. Esto es un circo mediático, buscan en un lugar público que la gente lo usa como basural y como medio de camino para animales”, precisó la mujer en un posteo.



El martes, además de los rastrillajes, declararon los niños y niñas que estuvieron con Guadalupe al momento de desaparecer. La causa tuvo un giro esta semana después del testimonio de un padre y de su hija, que dijeron a los investigadores que ese 14 de junio por la tarde escucharan gritos desde el descampado.



En tanto, el abogado del padre de la niña desaparecida, Héctor Zabala, al ser consultado sobre por qué se volvió a rastrillar la zona que ya había sido rastrillada el año pasado, dijo: “seguramente había alguna inconsistencia en el informe y por eso se volvió a rastrillar”.



Este martes, el letrado había dicho a la prensa que el nuevo rastrillaje “tuvo como punto de partida el cambio de declaración en Cámara Gesell de una de las menores que estaban jugando con Guadalupe, barajándose la posibilidad que pueda haberse caído en un pozo en el descampado frente a la casa dónde estaba”. Está previsto que en la segunda quincena de mayo se realice una reconstrucción de la desaparición de la menor.

Por datos sobre Guadalupe Lucero llamar al 134. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación.