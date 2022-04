El mensaje llega por Whatsapp. La chica, que fue alumna hace años, cuenta las últimas novedades a la antigua profesora. La vida, bien. El novio y la casa, bien. Pero lo importante es otra cosa: “Muy contenta porque empecé a dar clases en una escuela y es de lo más hermoso que me pasó. Lxs adolescentes son lo más”, teclea. La chica fue una alumna destacada. Es una profesional vanguardista y audaz en su disciplina. ¿Por qué quiere ser docente?



Justo antes de la pandemia, le preguntaron algo parecido al politólogo argentino formado en Francia Emilio Tenti Fanfani a propósito del aumento de personas interesadas en dar clases. Para él, un motivo de peso es la inserción laboral. Y el rector de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), Adrián Cannellotto, agregaba la estabilidad, el empleo en blanco y el salario seguro (pero bajo).

Entre 2010 y 2019, el número de ingresantes a profesorados creció en el país un 54 por ciento. Luego vino la pandemia. El relevamiento lo había hecho antes del covid el Observatorio Educativo de la Unipe y registraba que si en 2010 se anotaron 377.500 personas en institutos de formación docente de todo el país, en 2019, fueron 581.500.

Uno de ellos fue él. A la carrera de grado le sumó el trayecto pedagógico en su disciplina. Fue un excelente estudiante. Es un profesional requerido. ¿Qué le aportan esas horas con adolescentes y la pila de papeles para corregir? Menciona los ítems esperables: la regularidad de un salario por mínimo que sea y los beneficios del trabajo formal. Pero además habla de disfrute y de libertad. Aunque es vocación la palabra que suena en todos los testimonios.



Como están en la primera línea de contacto, docentes de todos los niveles terminan respondiendo por el fracaso rotundo de políticas que no deciden, planes que no crearon y los desajustes de un sistema que los precede. Pero si chicos y chicas son víctimas de una máquina que funciona mal, estas mujeres y hombres no lo son menos.

“Dejé un puesto en una empresa privada en la que ganaba cinco veces el salario que me ofrecieron para irme a trabajar a una escuela. Me decían que estaba loco. Les respondía que no era feliz y hoy reafirmo esa decisión”. Era técnico óptico especializado en telescopios y astrofotografía, y hoy asegura que no cambia la docencia por nada del mundo. Cuando entendió que lo apasionaba, se apuntó en un profesorado, completó una formación científica y se animó a empezar de nuevo (o a continuar con algo que le gustaba desde siempre).

En el informe Apostar a la docencia editado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y elaborado por las especialistas Florencia Mezzadra y Cecilia Veleda se recuerda que la relevancia que tiene la educación para la construcción de una sociedad cada vez más justa, igualitaria y con oportunidades, “exige valorar este rol y garantizar las condiciones esenciales para su formación y ejercicio“.

Tiene 18 años y decidió que será profesor de Historia. Eligió el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, aunque el Alicia Moreau de Justo (eterna dupla) le parecía bien. Es un chico solidario y divertido. Y una persona noble. Ningún muestrario es infalible, y hay de todo en la viña del Señor, pero la recorrida casera sugiere que ahí están los buenos y generosos, preparándose o ya listos para recibir a nuestros chicos y construir con ellos algo mejor. Tal vez, solo sea necesario ofrecerles las herramientas necesarias, escucharlos y valorarlos.

