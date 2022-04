“El fútbol me salvó”, confesó en la BBC One Patrice Evra, ex jugador del Manchester United y la Selección de Francia. El galo contó detalles de su dura infancia antes de ser profesional…

Con su estilo cómico que lo caracteriza, y que lo ha hecho viral en redes sociales, Evra habló de su pasado antes de ser una estrella del fútbol: “He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto”.

“No vendía televisores”, aseguró el lateral en el juego Dos verdades y una mentira.

Uno de los peores momentos, para él y sus 23 hermanos, fue el abandono de su padre. “A veces, a medianoche, cuando tiran los Big Mac fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos”.

Más atrás en el tiempo, Evra ya se había referido en The Times a casos de abuso sexual que sufrió en su infancia: “No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”.