Es una cuestión de minutos. Gerónimo Benavides Marchesi, conocido por todos como Momo, se baja de su auto y empieza instantáneamente a recibir una balacera de pedidos de fotos. ¿El denominador común que pinta la escena? La buena predisposición del streamer y el color marrón de la camiseta de Platense.

Ahora es profeta en su tierra y encarna su very own “llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss”: se bajó de un avión que inició su viaje en España y volvió a la cancha del Calamar después de haber sido galardonado como Streamer del Año en los Coscu Army Awards (CAA). No pasa ni un minuto para que, apenas termina de sonreír para una foto, tenga que volver a hacer una mueca para otra.

Son grandes, chicos, madres, padres, ídolos del club y veteranos de Malvinas, quienes fueron a ver el debut de Omar de Felippe, excombatiente de la guerra, a la cabeza de Platense. Nadie se quiere perder de tener un rato con Momo. Él, chocho: no le dice que no a nada ni a nadie y agradece toda esta muestra de cariño que reivindican el porqué de su distinción en los CAA.

El partido es contra Racing y a Platense le cuesta llegar al área de la Academia. Ambos equipos aguantan el 0 a 0 hasta los últimos minutos, en los cuales el VAR resuelve un penal para Racing que el colombiano Edwin Cardona convierte en gol. 0-1 para el Calamar, pero eso a Momo no le impide ir a saludar a sus amigos personales Enzo Copetti y Gastón “Chila” Gómez.



Momo, mandando un saludo para un hincha en la cancha de Platense.

Ahí, en el pasillo cercano a la sala de prensa, Momo recibe las camisetas de ambos y cruza unas palabras con ellos. “Los únicos que pueden estar contentos”, dice Momo, ante la complicidad y la risa de los jugadores de Racing. “Los únicos dos a los que les permito estar contentos… y al forro de Coscu”. Arriba, desde el cielo nublado, caen gotas para acompañar el desamparo de los hinchas.

Momo, protagonista del festival Gamergy



Momo, junto a un fan en la Gamergy.

Flash forward. El cielo está más que despejado y, cerca de él, en el piso 23 de un complejo ubicado en Puerto Madero, está Momo esperando a que lo pasen a buscar para su segundo día en la feria Gamergy, donde tendrá que participar en el stand de Kingston Fury, quienes confiaron en él y se deshacen en elogios por su forma de trabajar.

En un recorrido exprés por el lugar donde está parando, Momo, con resaca post evento de muchísimas horas (y, claro, muchísima cantidad de fotos) muestra un horno colmado de facturas (no, no las de panadería), una vista al amarronado Río de la Plata y unos binoculares profesionales con los que estuvo escudriñando el panorama que le ofrecía el departamento.

La estadía dura poco. De ahí, Momo se va a por su combo obligatorio para arrancar el día: un café y un vaso de soda. Al mismo tiempo, se lamenta por no tener tiempo de ver a sus amigos. “¡Vengo una semana a laburar! ¿Te pensás que me estoy rascando las pelotas? Se enojan ellos como si fuera que a mí no me gustaría estar tomando ron y comiendo un pedazo de carne”, dice.

Y es que únicamente se vino a Argentina por trabajo: no tiene tiempo para ocio. Es un pequeño impasse para venir a la Gamergy y volver a España, donde mantiene una rigurosa rutina de entrenamiento de cara a La Velada del Año II, donde le tocará irse a los guantes contra ViruZz, un youtuber español que explotó en la época de Clash of Clans. El dato: el evento lo organiza nada menos que Ibai Llanos.

Antes de viajar, Momo tenía planeado continuar con sus entrenamientos, pero un dolor en la mano lo hizo imposible e, incluso, amenazó con que se tuviera que bajar de la competencia. Entre sorbos del espresso y de la soda burbujeante, el reconocido streamer suelta unos reproches: “A mí la rutina me deprime. Yo necesito que mis días sean distintos, que todos los días pase algo raro”.



Momo, durante el desayuno previo al segundo día de la Gamergy.

“Si entro en la monotonía de la rutina me vuelvo loco”, comienza. Y sigue, sobre su dieta durante su estadía en Argentina: “Se me está haciendo imposible. Como no tengo lugares ni tiempos… anoche comí a las 2 y media de la mañana. Me tuve que ir hasta avenida Corrientes hasta que encontré algo: me comí una hamburguesa de pollo. Era eso o no comer en todo el día”.

Su paso por el país le permitió estar en su casa y con los suyos un solo día. Fue un pequeño oasis dentro de toda la vorágine en la que está metido hace años, desde que se hizo sumamente conocido y las fotos en la calle y distintos lugares inesperados se volvieron moneda corriente.

“Yo hace mucho que no siento que estoy en mi casa. Meses y meses. La última vez que dije ‘Estoy en mi casa’ fue en septiembre del año pasado, porque viajé a España, volví, me quedé un tiempo, me fui a eventos, a Bariloche a trabajar y me volví a España en febrero. En febrero estuve en hoteles, de ahí al piso y del piso a entrenar. No estoy nunca en un lugar fijo”, afirma.

Lo suyo no es algo que le suceda al común de las demás figuras del rubro. De hecho, se da todo lo contrario: “Lo lógico del streamer es que viva en una casa encerrado y no se mueva. Mirá la vida de Coscu. Lo raro es que Martín salga de la casa. Cuando fue la pandemia, fue como si no hubiese existido: comida, League of Legends y stream; con eso tiene para vivir. Yo soy todo lo contrario”.

El auto que lo lleva a la Gamergy llegó al bar y lo llevó directo a Tecnópolis. El equipo de Clarín recién se iba a volver a encontrar con él en unas horas, en el stand de la marca Kingston Fury y dentro de una pecera insonorizada.



Entre fotos y saludos, Momo habló sobre el presente del streaming.

Equipada con varios monitores, un micrófono y una webcam para que realizara un stream desde ahí, la mencionada pecera fue también usada como el spot ideal para que sus fans se turnaran para sacarse una foto con él. Agolpados en una fila que daba varias vueltas para no estorbar el paso, grandes y chicos esperaron para sonreír junto al streamer ante la cámara de sus smartphones.

Si bien él sólo se sacaba fotos (nada de videos ni audios saludando a terceros), también se predispuso para firmar cosas. Cintas, remeras e, incluso, una caja de Mercado Libre fueron intervenidas por un fibrón negro del que no se pudo despegar. “Y no es lo más loco que firmé”, confiesa. “He firmado frentes, billetes de quinientos pesos”.

En determinado momento a su espacio entró un contingente de personas que él reconoció de inmediato. Son sus moderadores, aquellos que se encargan de mantener el control en el chat de sus streams y que ejecutan el baneo (y, en el peor de los casos, el permaban) a aquellos que infrinjan las reglas de los mismos.

Detrás de ellos viene otra persona. Desde abajo, parece normal: unas Air Jordan rojas y blancas, un pantalón blanco símil cargo y un buzo Supreme de los mismos colores. Lo raro empieza en el cuello: tiene, simulando un pasamontañas, un pedazo de tela en la cabeza con dos agujeros en el lugar de los ojos. Arriba, en forma de corona, una boina.



Una madre le saca foto a su hijo junto a Momo en la cancha de Platense.

Cuando todos se van, la irreconocible risa y voz del sujeto en cuestión desnudan su personalidad: es Coscu, comiendo una hamburguesa vegana y encubierto para que su paso por el evento no sea tan atolondrado.

“Venía a saludarte. Quería sorprenderte”, le dice. “Ya saben todos que sos vos”, le contesta Momo. A lo que su amigo retruca: “No, no. Ahora, recién ahora, sí. Pero antes no. No sabés: paseé por todo el evento. Fue algo que nunca vivimos, histórico. Tengo una máscara de tiburón. ¿Querés ponerte esta vos y salimos? Así si alguien nos viene a decir algo, le decimos: ‘¿Quién es Coscu? Yo soy Cosme Fulanito’“.

Pero Momo no tiene tiempo para andar camuflado. Hasta que no termine con la fila que reposa sobre las inmediaciones del stand, él no se va a mover de ahí. El día no termina hasta que la gente no esté satisfecha. La responsabilidad del “mejor streamer del año” en su máxima expresión.

“Si vos das un mensaje de mierda, a estos pibes los defraudás. Yo no quiero defraudar a nadie, y menos a la gente que te da de comer“, remata, dándole un último tenedorazo a su bowl de ensalada de frutas. La pantalla se prende y el micrófono recibe su voz. La webcam capta su imagen y empieza su streaming. Un día cualquiera en la vida de Momo. Cámara, voz y cosas para hablar: en medio del bullicio de la Gamergy, todo sigue igual.

SL