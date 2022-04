La obesidad es un problema de salud mundial difícil de controlar. Probablemente la diversidad de causas que la provocan sea precisamente el motivo de su complicado abordaje.

En Argentina, casi 7 de cada 10 adultos están excedidos de peso y la mitad de ellos tiene obesidad (un índice de masa corporal superior a 30), según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). En Estados Unidos, la obesidad alcanza al 40% de la población, se estima que para 2030 alcanzará el 50%, y en muchos países de Latinoamérica ronda el el 30%.

Entre los factores asociados a su avance aparecen: el sedentarismo preponderante, la falta de tiempo para cocinar, el alto precio de los alimentos “de calidad” y el auge de los ultraprocesados.

Alberto Cormillot cumplió este año seis décadas de trabajo en el área. Reconocido médico nutricionista, es un referente en temas de obesidad y nutrición. Clarín conversó con él para entender las claves de este preocupante fenómeno ​y estrategias para abordarlo.

La obesidad está considerada una epidemia a nivel mundial. ¿Cuáles son sus principales causas?

La obesidad es efectivamente una epidemia. Estamos hablando de una enfermedad que tiene varios componentes: metabólicos, hereditarios, genéticos y también un fuerte componente social, esto quiere decir que hay una sociedad que es obesogénica.

Y si bien la industria de la alimentación en los últimos 150 años vino a resolver muchos problemas de nutrición, el efecto indeseado fue el aumento de la obesidad en el mundo, a punto tal que sobre 7500/8000 millones de personas que hay en la tierra, entre 2000 y 2500 millones tienen sobrepeso u obesidad.

¿Qué factores inciden en su aumento?

El abaratamiento de los precios de la comida más engordante, la mayor creatividad de las industria para producir alimentos atractivos, la industria del marketing que también convence a los chicos de empezar a consumir desde temprana edad.

Y cuestiones sociales, como el aumento de la inseguridad: los chicos de mi generación jugaban a la pelota en la calle, hoy los chicos no juegan a la pelota, y están más encerrados.

Ese elemento también opera como un factor de desigualdad entre clases sociales, ya que los chicos que tienen recursos pueden ir a un club o a un espacio seguro de actividad física, pero los chicos sin acceso no pueden ir a ningún lado, o terminan en lugares menos seguros.

Por otra parte, en los colegios no hay educación alimentaria, los kioscos cercanos venden productos que hacen subir de peso: ni los docentes ni los chicos tienen la preparación adecuada.



Es importante que los profesionales de la salud estén entrenados en enfermedades crónicas. Foto Shutterstock.

¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de tratarla?

Es una enfermedad multicausal, que por otro lado también es “contagiosa”: quienes conviven con personas con sobrepeso, tienen más posibilidades de engordar.

Luego, no podemos soslayar el precio de los alimentos, ya que aquellos más saludables son también más caros. Por otro lado influye la falta de políticas educativas respecto al desconocimiento de la enfermedad, que es crónica, pero la gente cree que es algo que viene y se va.

¿Cómo deben abordarse este tipo de enfermedades?

Debería haber concientización respecto a las enfermedades crónicas, que tienen como característica que si se dejan de tratar vuelven a instalarse, como la hipertensión o el asma, que una vez pasado el episodio hay que continuar el tratamiento.

En este sentido, es importante destacar que el 90% de los servicios de salud están entrenados en lo que es medicina de agudos, en donde luego de una intervención, el paciente se cura y se va; pero la mayoría del personal de la salud no ha sido entrenado respecto a la atención de afecciones crónicas, para las cuales lo importante es el seguimiento del paciente.

¿Qué otros obstáculos existen en lo que es la atención de esta enfermedad?

Una de las características comunes que suelen tener las personas con sobrepeso es que ejercen un mecanismo de negación, que hace que se olviden de parte de lo que comieron; pero también opera la vergüenza, que hace que no cuenten mucho de lo que comen.

Entonces, los profesionales se irritan, porque piensan que los pacientes no les tienen confianza y no saben por qué. Y ahí comienza un círculo vicioso, porque uno de los principales obstáculos es la discriminación: está la creencia de que la obesidad no es una enfermedad, que si la gente quisiera podría controlarla.



Uno de los problemas es la falta de concientización y los prejuicios: se cree que el que sube de peso “se porta mal”. Foto Shutterstock.

¿Qué ocurre con su abordaje a nivel macro?

En la mayoría de los países la voluntad política es muy fuerte en lo que hace al control de la alimentación, pero la industria de la alimentación es muy poderosa.

Para no depender de los gobiernos de turno, en muchas oportunidades propuse crear un Instituto Argentino de la Nutrición (IAN), en el que haya representantes de las universidades, del Ministerio de Salud, de Educación, de Producción. En definitiva, que los distintos sectores de la sociedad puedan sentarse en una mesa grande y que luego, en una mesa más chica, se decida.

(N. de E.: el IAN fue uno de sus principales proyectos durante su gestión en 2017 como coordinador de Alimentación Saludable en el Ministerio de Salud, cargo al que renunció por no poder avanzar con sus iniciativas).

El riesgo es que, al depender de los vaivenes políticos, no haya políticas a largo plazo en materia de alimentación, y finalmente se termina produciendo una victoria económica y comercial que no es beneficiosa para la salud.

A nivel individual, ¿qué mitos se deben derribar a la hora de tratarla?

La peor manera de abordarla es creyendo que esto tiene una solución rápida, mágica. Por lo general, cuanto más pintoresco es el tratamiento, la gente más se engancha. Pero a nadie se le ocurre buscar este tipo de soluciones para tratar a diabetes o la depresión, la gente busca tratamientos serios.

Los tratamientos pintorescos (como los polvos, los jugos, he escuchado hasta personas que caminan sobre brasas o se ponen aros en la oreja) apuntan a un sector del cerebro que es el área de las creencias, que es muy dificil de modificar.

Por eso, creo que se debe enseñar a los chicos las bases del pensamiento científico, y con esto no me refiero a saber hacer ecuaciones, sino a poder pensar en base a hechos y no en base a creencias.

Y si bien la dieta es importante, no es lo único. De hecho, “¿cuál es la mejor dieta para adelgazar?” es la peor pregunta que se puede hacer, la mejor pregunta es “¿qué puedo hacer para adelgazar?”. Uno tiene que saber que es una enfermedad compleja, que tiene complicaciones y tiene muchas comorbilidades.

Por un lado hay que dejar de creer en la magia, y por otro, dejar de lado las creencias que sabotean.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, que uno puede bajar la cantidad de peso que quiere a la velocidad que quiere. Eso es mentira, ninguna de esas cosas va a pasar. Yo haría un pacto con el diablo si el diablo me ofrece que todas las personas bajen 400 gramos por semana. Pero en ese caso el paciente me miraría y me diría: “Doctor, eso no me sirve” y eso que implicaría bajar de 20 kilos por año.

Si me dicen que las personas bajan 300 gramos por semana, también firmo con el diablo, porque son 15 kilos en un año, y en dos años tenemos resuelto el problema de la inmensa mayoría de las personas con exceso de peso en la Argentina.



Cormillot explica que a la hora de bajar de peso se da un combate entre lo racional y lo biológico. Foto Shutterstock.

¿Y si me dicen 200 gramos? “Eso no es nada, doctor, no me sirve para nada” va a decir el paciente, y son 10 kilos por año. En 2 años son 20 kilos: resolvés el problema de muchos y atenuás el problema de todos.

Pero no: la gente dice “Yo voy a bajar un kilo por semana”. Pero dentro de un año están en el mismo peso, o en uno superior.

Entonces, la pregunta no es “qué dieta voy a hacer”, sino qué se espera de esa dieta. Es una pregunta equivocada, porque la gente dice “cuando me pongo con la dieta, lo logro”. ¿Y cuándo no te pones qué pasa?

¿Qué cosas entonces sí son importantes para tratar con éxito la obesidad?

Es fundamental buscar un profesional, un grupo en el cual se pueda negociar, porque si yo te digo “tenés que hacer esta actividad aunque no te guste”, no la vas a hacer.

Pedro Escudero (médico argentino) ya en el año 38 hablaba de las distintas cuestiones que debe tener la dieta; ser balanceada, equilibrada, suficiente pero básicamente habia una cuarta ley de Escudero: la dieta debe ser adecuada a la persona, debe respetar sus características. La gente debe comer de acuerdo a sus necesidades, pero también de acuerdo a sus preferencias y posibilidades.

Antes mencionó la dimensión social. ¿Qué impacto tienen los prejuicios?

El tema del sesgo es uno de las peores problemas que hay. El sesgo consiste en mantener una mirada en una dirección determinada, puede ser un sesgo correcto o un sesgo equivocado. En el caso de la obesidad, el sesgo es creer que el obeso es una persona que se porta mal, que tiene una mala conducta, que es un mentiroso y que por lo tanto hay que condenarlo, y que si uno lo reta va a cumplir.

Esto que te digo lo piensa la familia, lo piensa el vecino, lo piensa el profesional de la salud y lo piensa el mismo paciente. Hay dos discriminaciones que son aceptadas por los discriminados: el viejismo y el gordismo. El viejismo se refiere a una persona que discriminan por ser es viejo, y aunque la persona sienta que está bien, compra la discriminación, y se prohíbe cosas.



Las soluciones rápidas y mágicas no funcionan a la hora de tratar la obesidad, aduce el médico. Foto Archivo Clarín.

Y la persona con sobrepeso también compra que es un débil de voluntad, que si quisiera podría, hay muchos estudios que dan cuenta de que el paciente dice “yo soy responsable”, “tengo la culpa”. Y es tan responsable como el que se agarró covid, cuesta mucho tomarlo como epidemia, porque el mismo sistema de salud no lo considera de tal manera.

Por eso el médico suele enojarse con el paciente. Nosotros entrenamos a quienes entran a trabajar en el centro para que no se irriten porque por ahí te dicen “doctor, yo venía comiendo de todo y no engordaba, y ahora con la dieta engordé”.

Pero es importante entender que eso forma parte del mecanismo de defensa que tienen todas las enfermedades, porque no se trata solamente de lo metabólico, sino que tiene también un componente conductual, de lo que la gente piensa acerca de su enfermedad.

¿La ansiedad juega algún rol?

La persona con obesidad puede tener varias comorbilidades, muchas de las cosas que le pasan son consecuencia de la obesidad, pero no es que la gente come como consecuencia de la ansiedad. Cuando la gente te dice “tengo ansiedad por comer tal cosa” tiene ganas, en otros países no se lo denomina de esa manera.

Pero sí, uno tiene que saber que lo psicológico puede interferir en el tratamiento y ahí es cuando es necesario tratar al paciente también desde ese plano, una persona que está muy deprimida es muy dificil que siga adelante con el tratamiento.

De hecho, el 10% de las personas que me vienen a ver tienen depresión, y el 5% de los pacientes alcoholismo, hay varias patologías que uno las trata desde la psicología o desde la psiquiatría, porque son barreras para el tratamiento.

¿Tiene la obesidad alguna relación con la adicción?

Si bien la obesidad tiene un componente adictivo -incluso se han desarrollado cuestionarios y tests para saber qué grado presenta cada persona-, no se lo puede considerar una adicción.

Una persona que baja de peso, por ejemplo 20 kilos, cuando sube de peso, en muchas ocasiones vuelve a subir exactamente eso que bajó: 20 kilos.

Ahí es donde podemos ver la parte biológica de la enfermedad que a mí, desde los comienzos de mi carrera, me ayudó mucho a entender cómo funcionaba el tratamiento, porque cuando yo empecé no existía el campo de la obesidad como tal, así que mi primera formación fue con pacientes alcohólicos, y por eso durante muchos años me forme en alcoholismo. Ahí fue cuando escuché por primera vez el concepto de enfermedad crónica, que me cambió la vida.

Suele decirse que mantener el descenso en el tiempo es mucho más dificil bajar de peso. ¿Hay alguna explicación científica en este sentido?

Lograr un descenso es el 0.01% del tratamiento, lo que ocurre es que uno tiene un sistema de regulación del peso, un “adipostato”, que actúa como si fuera un regulador de la temperatura, pero es un regulador del peso.

Ese adipostato no se rompe sino que se desarregla, y si vos estas programado para pesar 60 kilos y te mantenés en ese peso, pero un día subís a 80 y te mantuviste un par de meses, ya el adipostato queda fijado ahí.



La obesidad es un problema mundial de tal magnitud que es considerado una epidemia. Foto Shutterstock.

Cuando bajás de peso, hay hormonas que empiezan a pedir comida, te piden volver a la cantidad de grasa de antes, el cuerpo lo siente como si fuera una carencia, como que estuviéramos en un estado de hambre.

Por eso manda señales de comer, y ahí es donde empieza un combate que suele ser desparejo entre las fuerzas biológicas y tu decisión, que tiene un componente que es cognitivo y conductual. Hay muchas personas que lo pueden manejar y hay otras que no.

Mucho se habla de la motivación. ¿Puede tener un rol decisivo en el tratamiento?

Hay una analogía que yo hago entre las adicciones, o las enfermedades como estas, de las que uno no escapa, o escapa como de la cárcel. Uno tiende a engañarse: la persona baja de peso se ve bien, cambia la ropa, le bajó el azúcar y dicen “chau, ya está, me curé”.

Y yo tengo malas noticias: no te curaste, te recuperaste, estás en un estado de recuperación o de control de la enfermedad. Pero la gente confunde recuperación con curación, y ahí es donde se complica todo.

Lo que ocurre es que la motivación es uno de los polos: está la parte del cerebro ejecutivo (donde está el que maneja la motivación, la dirección, las áreas de razonamiento, el discernimiento), pero después está la otra parte que es el adipostato, que te manda señales que bombardean eso, entonces tenés una lucha. La motivación es importante, pero no alcanza: la diabetes no se trata con motivación. La obesidad tampoco.