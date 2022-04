Hay muchos artistas que en los últimos años han establecido alianzas con bodegas para lanzar cervezas, vinos o incluso whiskies con su nombre, o con alguna referencia a sus hits. Ahora se acaba de anunciar un whiskey de Metallica, que justamente este sábado tocará en el Campo de Polo Argentino y tal vez cuente con algunas botellas de su cosecha en los camarines.

Se trata de una edición limitada de la compañía Blackened American Whiskey, que hace un año lanzó una bebida por los 30 años del llamado Black Album de Metallica… llamado justamente Black Album Whiskey.



El whiskey de Metallica.

Asimismo, el acuerdo de Metallica con la empresa también incluye la realización de playlists exclusivas, y la más reciente -en coincidencia con este lanzamiento- se llama “Metallica Blackened Whiskey Batch #081”, que aseguran fue hecha por James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo.

Los detalles del whiskey



Metallica vuelve a la Argentina para presentarse en el Campo Argentino de Polo el 30 de abril de 2022.

Esta edición limitada fue creada utilizando vibraciones sónicas de la única performance en vivo de su legendario álbum de 1984, Ride the lightning, en el festival organizado por el grupo en 2012, el Orion Music + More festival en Atlantic City, New Jersey.

En cuando al gusto en sí, el whiskey Rye the Lightning es 90% centeno doble, con notas de higos secos, madera de pino, peras y torta de rum. Y en el paladar se perciben clavel, menta, maiz, caña de azucar, nuez y canela.

Según aseguran los fabricantes, que ya han utilizado el sistema de sonido en otros whiskies de Metallica, “Esto causa una mayor interacción entre el whiskey y la madera, forzando al líquido más afondo en el barril, extrayendo más sabor y color”.



El whiskey de Metallica.

Según el bajista Robert Trujillo, “La onda del público en ese recital del Orion Music + More fue eléctrica y es increíble que ahora capturamos esa energía en este lanzamiento del audio, especial para los fans del viaje con Blackened”.

El whiskey de Dylan

A fines de 2015, surgió un nombre inesperado en la cobertura de prensa de la industria de los licores: Bob Dylan.



Bob Dylan y su Heaven’s Door whiskey, lanzado en 2019.

Una solicitud de marca registrada para el término “bootleg whiskey” (whisky de contrabando) había sido presentada bajo el nombre de Dylan. Entre los que se dieron cuenta figuraba Marc Bushala, de 52 años, un fan de mucho tiempo y emprendedor de los licores cuya marca de bourbon, Angel’s Envy, acababa de ser vendida en 150 millones de dólares. Bushala dijo que inmediatamente pasó semanas “obsesionándose con este concepto de lo que podría ser un whisky de Dylan”.

Así que tras ser aprobado por los representantes de Dylan, Bushala habló con Dylan vía telefónica, y le propuso trabajar juntos en una gama de whiskys de lotes pequeños.

Él y Dylan hicieron Heaven’s Door, una colección de tres whiskys —un centeno puro, un bourbon natural y un whisky de “doble barrica”. Dylan no está simplemente autorizando el uso de su nombre. Es un socio total en el negocio, Heaven’s Door Spirits, que Bushala dijo que ha reunido 35 millones de dólares de inversionistas.

“Ambos queríamos crear una colección de whiskys estadounidenses que, a su manera, contaran una historia”, explicó Dylan, en un comunicado. “Llevo décadas viajando y he podido probar algunos de los mejores licores que el mundo del whisky puede ofrecer. Éste es un gran whisky”.

