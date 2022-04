Mediante el Decreto 216/2022, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la entrega del bono IFE 4 2022 de Refuerzo de Ingresos para monotributistas y trabajadores informales no registrados, cuya segunda etapa de inscripción se inicia este jueves, según lo dispuesto por la ANSeS.

“Institúyese con alcance nacional un REFUERZO DE INGRESOS como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales y/o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios”, reza el decreto que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; y de Economía, Martín Guzmán.

En la normativa se precisa que el monto de la prestación será de $18.000 y se pagará en dos cuotas de $ 9.000 en mayo y $ 9.000 en junio.

Quiénes lo cobran

Este beneficio, según lo dispuesto por el Gobierno, será para las siguientes personas:

* Trabajadores y trabajadoras que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen el valor de dos salarios mínimos.

* Personas que se encuentren en situación de desempleo.

* Trabajadores y trabajadoras con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto, a excepción de los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* Monotributistas de las categorías “A” y “B” y Monotributistas sociales.

* Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

*Las personas de entre 18 y 24 años de edad inclusive, podrán acceder al cobro del beneficio cuando los ingresos de su grupo familiar no superen al valor equivalente de 3 salarios mínimos.

Los requisitos

Para acceder al beneficios las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

* Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a 2 años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

*Tener entre 18 y 65 años.

*No percibir ingresos superiores al equivalente de dos salarios mínimos.

*El solicitante no podrá encontrarse bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado. Tampoco se incluye a los monotributistas inscriptos en la categoría C o superiores, ni en el régimen de autónomos. Además quedan excluidos los jubilados, pensionados y quienes cobran pensiones no contributivas.

*La persona solicitante deberá encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial.

El trámite para acceder a este beneficio puede realizarse a través de la web de ANSeS: www.anses.gob.ar o de forma presencial en las delegaciones habilitadas para eso en el horario de 8 a 14.

Por la gran cantidad de demanda para inscribirse, la web de la ANSeS presenta algunos inconvenientes y, por ello, desde el organismo recomiendan insistir varias veces haciendo F5 y probar después del horario de oficina, es decir, luego de las 15.

“Las personas que perciban la asignación dineraria establecida por el presente decreto no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas por el plazo de 6 meses desde que se haya hecho efectiva la percepción de la asignación”, se indicó en el decreto.

Se publicó el decreto que formaliza el pago del refuerzo de ingresos Se pagará en dos cuotas de $ 9.000 cada una.

GRB