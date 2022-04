Hasta el 29 de abril, jóvenes de 18 a 35 años de cualquier lugar de la Argentina pueden anotarse para participar del programa de marketing digital y comercio electrónico que los ayudará a mejorar sus oportunidades de desarrollo laboral.

Se trata de la primera edición del año de “Digitalizate”, el programa gratuito para desarrollar la vocación digital de los jóvenes a partir de capacitaciones en herramientas de marketing y comercio online. La iniciativa, que es organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, comienza el 9 de mayo y tiene una duración de 6 semanas y 12 encuentros que se realizan bajo modalidad online y sincrónica.

Hay cupos limitados y para inscribirse solo hay que completar el siguiente formulario: https://www.formulariosgcba.gob.ar/olVPmwqM1YQv1QepbBZ5/canal/web

Durante la cursada se tratarán temas como E-commerce y social media, Facebook e Instagram Ads, campañas online, Mercado Libre, Google Ads, y, además, en esta edición, se incorpora Tienda Nube que estará brindando cursos referidos a su plataforma.

“Las habilidades digitales son cada vez más requeridas”, afirmó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Desde el Gobierno de la Ciudad, desarrollamos programas para que las y los jóvenes se capaciten en nuevas herramientas digitales, tan útiles como necesarias para ingresar al mercado de trabajo. Al ser en modalidad online, le damos también oportunidad y lugar a jóvenes de todo el país que quieran sumarse”.

Los ciclos “Digitalizate” engloban tanto una etapa de formación de capacitaciones, como una fase práctica de experiencia laboral donde se realiza el asesoramiento personalizado. Dentro de la instancia de formación, se dictan cursos virtuales y gratuitos orientados a jóvenes que quieran desarrollar herramientas vinculadas con marketing digital y el comercio electrónico.

A su vez, se tratan temas de e-commerce y herramientas que permiten aprovechar las ventajas de los canales de venta online disponibles y las diferentes formas de llegar al cliente deseado con el correcto uso de redes sociales y una inversión eficiente en los motores de búsqueda. Al finalizar el ciclo, los participantes que cuenten con el 70% de asistencia a los cursos obtienen un certificado emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El testimonio de Brian al virtualizar la tradicional peluquería de su padre

“Al principio mi papá se resistió al cambio, pero cuando empezó a ver los resultados que traía el curso empezó a confiar en el proceso de digitalización”, confiesa Brian Anito, quien se encargó de ubicar a la PyME familiar en el plano virtual tras capacitarse en el programa de la Ciudad de Buenos Aires.

Anito tiene 20 años, estudia Ingeniería Civil y colabora en Classic, la peluquería de su padre, ubicada en el barrio porteño de San Nicolás y que cuenta con más de 25 años en el rubro. Él, ante la necesidad de actualizar la manera de llegar a los futuros clientes del local, decidió inscribirse en el programa Digitalizate.

Ante este paso de digitalizar a una peluquería tan tradicional y con tantos años en el barrio, Brian expresa: “En relación a mi visión con el programa, creo que es un curso realmente muy positivo, que considera el desarrollo personal de los jóvenes que lo realizan y también para las pymes que eligen confiar, ya que para ellas significa, en la mayoría de los casos, como lo fue para Classic, ingresar al mundo digital, alcanzar un nuevo público y generar más clientes”. Y añade: “Ahora somos una PyME que ingresó al mundo virtual”.

En consonancia con este cruce entre lo actual y lo tradicional, Brian recuerda las conversaciones que tenía con su padre Néstor, dueño del local, sobre la posibilidad de ubicar a la peluquería en el plano digital: “Cuando comenzó el curso tuvimos que elegir una PyME para desarrollar nuestras habilidades y entonces decidí elegir la peluquería de mi papá. Al principio se resistió al cambio, pero cuando empezó a ver los resultados que traía el curso empezó a confiar en el proceso de digitalización”.

Por otra parte, Brian destaca la labor de los profesionales a cargo de Digitalizate: “Todos los tutores y coordinadores del curso fueron súper amables y hubo un feedback increíble, sumado a todas las herramientas que nos brindaron para implementar en las redes sociales, como Instagram, Facebook, entre otras”.

“Este curso me aportó otra mirada de las redes sociales y cómo se pueden utilizar para generar ingresos en una PyME. Lo más loco de la experiencia fue encontrarme con las reseñas que iban dejando todos los clientes en relación al local. No me esperaba que a todo el mundo le gustaran estos cambios”, resalta Brian al momento de puntualizar sobre su propia experiencia dentro del programa. Y concluye: “En lo personal, significó un gran avance en el ámbito profesional y un enorme paso para conseguir futuros trabajos”.