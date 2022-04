Corte de vías por protesta. Foto: NA.

Durante la mañana de este jueves, trabajadores tercerizados del Tren de las líneas San Martín y Mitre cortaron el Puente Pacífico en reclamo del pase a planta permanente y mejoras laborales para todos los empleados de las empresas Comahue y Líderes contratadas por el Estado.



Cerca de setecientos manifestantes reclamaban una mesa de negociación con las autoridades del Ministerio de Trabajo, de las tercerizadas y de Trenes Argentinos para llegar a un acuerdo, pero manteniendo el corte en curso, dado que sostienen que es el “único mecanismo” para conseguir alguna respuesta.



Desde el Ministerio de Transporte aseguraron que se trata de trabajadores de empresas privadas, contratadas por Trenes Argentinos, pero que carecen de vínculos laborales con el Estado por lo que consideran que no deben participar de la negociación. Entre las demandas elevadas figuran el blanqueo de los trabajadores que presentar servicios como monotributistas y el pase de empresas privadas a Trenes Argentinos, para ser empleados del Estado.



“El Gobierno está al tanto desde el año pasado, y no es la primera vez que realizamos un reclamo del estilo. No recibimos respuesta concreta. Venimos a pedir el pase a planta porque trabajamos de manera inhumana”, Franco, trabajador de la empresa privada de seguridad, Comahue. Distintas organizaciones sociales y de izquierda junto a referentes políticos acompañan el reclamo. Entre ellos la Corriente Sindical 18 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores del Reparto por Aplicación (SiTraRepa), el Polo Obrero y otros grupos minoritarios.



Protesta en el puente Pacífico. Video: NA.



La referente de izquierda, Manuela Castañeira declaró: “Seguimos en el puente Pacífico acompañando a los trabajadores de la empresa tercerizada Comahue y muchas empresas más que están presentes. Están pidiendo el pase a planta y que se les reconozca lo que son trabajadores ferroviarios, y por el contrario, les imponen el flagelo de la precarización laboral a partir de lo cual le pagan la mitad de los salarios”, y continuó desde las vías junto a los manifestantes: “Acá hay trabajadores que dicen que no puede ser que ser trabajador sea sinónimo de ser pobre”.



Por el corte, las líneas operaban con servicio reducido y afectaban a más de 60 mil usuarios.