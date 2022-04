La causa por la muerte del Lucas Rodríguez, en Eldorado, quedó a un paso de ser archivada. La investigación pegó un brusco giro en las últimas horas y descartó la versión que indicaba que había sido víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche.

Este cambio se dio luego de que otro joven se presentara ante la Policía con su padre y dijera que es la persona que aparece en un video -viralizado esta semana- que registró un ataque a patadas y golpes de puño a la salida de un local de esa ciudad de Misiones.

Ese testimonio se suma al de una mujer y otro hombre que aseguraron que esa noche compartieron una cena con Rodríguez en el restaurante del casino, luego fueron a un bar y finalmente lo acercaron en un auto a su casa porque un par de horas después debía presentarse a trabajar.

“Tomo un café y me voy a laburar”, les dijo al despedirse. La joven negó que Lucas haya protagonizado alguna pelea o incidente esa noche.

Las primeras dudas habían surgido a principios de esta semana cuando la mamá de Lucas se presentó a declarar ante la Justicia y dijo que no tenía certezas de que la persona que aparecía en el video sea su hijo. Sostuvo que le generaba dudas el color del cabello y otros detalles físicos de la persona que aparecía en el breve video que se viralizó rápidamente.

La autopsia tampoco reveló que Rodríguez haya fallecido a causa de golpes, sino a causa de una sepsis generalizada. Ese dato reforzaba la posibilidad de que el cuadro de meningitis detectado por los médicos del Hospital SAMIC de Eldorado haya sido el causante de su muerte. En el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado no quedaron conformes con el resultado y pidieron una junta médica.

El martes, la Justicia dispuso la detención de los tres jóvenes que habían identificados como los responsables del ataque a la salida del boliche. Para ese entonces había más dudas que certezas sobre la causa del deceso de Lucas Rodríguez.

El joven se había presentado a trabajar el lunes 19 de abril con un fuerte dolor de cabeza y su jefe lo envió de vuelta a su casa con la recomendación de que visitara a un médico. Dos días después, Rodríguez fue hallado desvanecido en su casa por un amigo que decidió visitarlo ante la imposibilidad de ubicarlo a través del celular.

Fue internado en el Hospital SAMIC. Los médicos diagnosticaron meningitis bacteriana y lo alojaron en el sector de terapia intensiva. El domingo al mediodía falleció.

El caso parecía tener muchas similitudes con el ataque que sufrió Fernando Báez Sosa en la Costa Atlántica en enero de 2020. Por ese hecho fue detenido y procesado un grupo de rugbiers.

Este miércoles, un hombre se presentó ante la Policía junto a su hijo de 18 años, Esteban Javier Da Rosa, y reveló que era el chico quien aparecía en el video y no Lucas Rodríguez. El muchacho confirmó la versión de su padre e incluso contó que estuvo con un amigo en la gresca. Y que no acudió al hospital por considerar que las heridas que sufrió no revestían gravedad.

En la mañana de este jueves, los familiares de los tres detenidos se concentraron frente al Juzgado de Instrucción 2 para exigir la inmediata libertad de Gabriel Damas (20) y los hermanos Ariel (18) y Fernando Rafael “Pecano” Pintos (20), a los que consideran “perejiles”.

Misiones. Corresponsal.

