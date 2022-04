Federico Bal sigue internado en Río de Janeiro, Brasil, tras el durísimo accidente que sufrió el viernes último en la isla Paraty mientras trabajaba para Resto del mundo (El Trece, sábado a las 23.45). El conductor sufrió múltiples fracturas expuestas, pasó una primera cirugía y el viernes será operado nuevamente. Pero antes, contó quién lo reemplazará en el programa mientras se recupera.

El actor, conductor y director hizo el anuncio a través de un video grabado desde el hospital junto a su madre, Carmen Barbieri, quien apenas supo que su hijo se había accidentado viajó para estar a su lado, acompañada por Sofía Aldrey, la novia de Federico.

Como demostró desde el mismo día en el que tuvo el grave accidente cuando cayó el motor del parapente en el que volaba y quedó con triple fractura expuesta en un brazo y fractura de nariz y pómulos además de golpes en todo el cuerpo, Fede Bal no renuncia al humor.



Fede Bal, internado en Río de Janeiro, donde él será operado nuevamente el viernes. Captura Twitter.

Decidido a enfrentar la tragedia protegiéndose con el escudo de la risa y la capacidad de resiliencia, Fede comparte a diario en sus redes fotos y videos donde se advierte con claridad cómo trata de alivianar mediante el sentido del humor la dolorosa situación que le toca atravesar.

Ese mismo tono tiene el video que grabó con Carmen Barbieri para contarles a sus seguidores cómo seguirá trabajando sin él la producción de Resto del mundo para poder mostrarles a los espectadores las imágenes de Brasil que él no llegó a grabar por culpa del accidente.

El video en cuestión muestra a Fede caminando, con el portasueros rodante por el pasillo del centro médico donde está internado. Junto a él, va Carmen Barbieri.

“Escuchame una cosa -le dice Bal a su mamá-. Resto del mundo es un programa de viajes, Ma’…”. Carmen asiente, y Fe de sigue: “Así que te pido que me cubras un poquito. Estamos en Río de Janeiro y no es un reality sobre mi vida…”.

“Pero no es mi programa…”, plantea Carmen. “No -admite su hijo, y sigue argumentando-. Pero la gente quiere conocer un poco Río… Y me parece que es momento para que vayas a mostrarlo”.



Fede Bal y Carmen Barbieri, en Río de Janeiro, donde él será operado nuevamente el viernes. Captura Twitter.

Siempre bien dispuesta para todo lo que sea trabajo, Carmen Barbieri acepta sin dudar. “Bueno, tengo ganas de ir a la catedral de San Sebastián…”, responde. Fede le toma la palabra al toque: “¿Me cubrís un ratito, entonces? ¿Hacés unas notas?”. “Sí, voy a rezar por vos y aprovecho y te cubro“, promete Carmen.

Llegado ese punto, tratándose de los Barbieri/Bal, el humor no podía faltar. “Pero… ¿me puedo quedar algunos capítulos?”, le pide Carmen a Fede en referencia a la conducción de Resto del mundo, algo así como el programa en el que todo ser humano quisiera trabajar.

“Vamos a ver…”, responde el conductor del ciclo. “Me gustaría conocer Grecia“, avisa Carmen. “No, mamá, todo no se puede“, le detiene la fantasía Federico.



Carmen Barbieri cubrirá a Fede Bal en algunas notas para Resto del mundo mientras él sigue internado. Captura Twitter.

Cómo será la operación de Fede

Mientras trata de ponerle humor a la tragedia, Carmen Barbieri tiene la preocupación que toda madre tendría en su lugar dada la gravedad de las lesiones que sufrió su hijo en el accidente.

Ayer, miércoles, en diálogo con Momento D (El Trece, a las 17.15), desde el hospital de Río de Janeiro donde está internado Fede Bal, Carmen Barbieri contó: “Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales. Ella me dijo: ‘En este hospital siempre decimos la verdad’”.

“Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la puede mover y ella me dijo que no va a perder nada”, siguió Carmen al tiempo que admitió estar “preocupada” por la cirugía en la que buscarán reconstruir el brazo de Fede que quedó fracturado en tres partes.

Federico ya había tenido una primera operación en Río de Janeiro pero, señaló Carmen, “el médico abrió y encontró la herida sucia con pasto y barro”. Ante esa realidad, tuvo que hacer una toilette y no pudo pasar a la etapa de reconstrucción del brazo. “Si no limpiaba…”, no quiso ni imaginar Barbieri. Y añadió: “¡Cuatro horas duró la operación!“.

“Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa -siguió diciendo la conductora de Mañanísima en el ciclo de Fabián Doman-. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”.

“No nos garantiza nada”, dijo, e indicó que para la intervención quirúrgica del viernes calculan cinco horas de duración. “Para la medicina, y siempre lo digo en Mañanísima, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces nunca te dicen qué es lo que va a pasar”, explicó.

“Yo le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo: ‘Yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes’”.

AS