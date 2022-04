Detenido acusado por el crimen de su madre, su hermano y su hija.

Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Villa General Savio como sospechoso de haber cometido el triple asesinato de su hermano en 2019, de su hija de 10 años en 2021 y de su madre el último fin de semana, a quienes presuntamente les suministró algún tipo de drogas mientras estaban internados en distintos hospitales del partido bonaerense de San Nicolás.



La detención del sospechoso se logró tras los testimonios de personas que integran su círculo íntimo y el análisis de su teléfono celular y su computadora, por los que se comprobó que realizó búsquedas en Google sobre “qué pasa si infiltras aire en las venas” o “que se puede tomar para provocar la muerte”.



La investigación comenzó el sábado último cuando una mujer, llamada Teresita Di Martino (61), murió en el hospital San Felipe de esa ciudad ubicada a 240 kilómetros de la Capital Federal, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.



Fuentes policiales y judiciales informaron que la mujer llegó descompuesta, trasladada por su hijo Pablo Damián Grottini (42), quien trabaja como empleado de una empresa de servicios funerarios.



En ese momento, Di Martino refirió sentirse mareada y angustiada por la muerte de otro hijo y de su nieta, ocurrido tiempo atrás, pero tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos constataron que estaba recuperada, por lo que planeaban darla de alta.



Sin embargo, mientras permanecía en el box 3 de ese centro asistencial al cuidado de su hijo, éste manifestó que el suero “perdía”, ante lo cual la enfermera de turno constató que estaba pinchado, atravesada de lado a lado, y observó que el hombre tenía sus prendas de vestir mojadas.



Fuentes judiciales agregaron que el hombre llamó a los enfermeros una hora y media después y allí se constató la muerte de la paciente.



“Luego se determinó que el nuevo suero que había colocado la enfermera también se encontraba pinchado, esta vez con un solo orificio en la manguera y se halló en el mismo box donde se encontraba la paciente, una ampolla de diazepam abierta, la cual no había sido prescripta para ningún paciente ese día”, dice un comunicado judicial.



Alertada la fiscal de San Nicolás María Belén Baños, se dispuso que personal policial requise al hijo de la mujer fallecida, a quien le secuestraron el teléfono celular y se comprobó que tenía una herida en un dedo, compatible con una pinchadura de una aguja.



El mismo sábado, la fiscal ordenó un allanamiento en la vivienda de Grottini, donde se secuestraron otros elementos de informática, que fueron enviados a peritar, al igual que el celular.



Según las fuentes policiales y judiciales, luego surgió en base al testimonio de conocidos y vecinos que un hermano llamado Germán (un deportista y guardavidas de 32 años) y la propia hija de 10 años de Grottini (que padecía un retraso madurativo) habían fallecido en circunstancias similares, el primero en julio de 2019 y su hija en julio de 2021 .



En el caso del hombre, fue “ingresado a la guardia de una clínica local por familiares (entre ellos el imputado) por síntomas leves de ‘mareos y náuseas’ y ‘somnolencia’ (según consta en historia clínica), por lo que fue dejado en observación, con suero colocado”, aunque horas más tarde se constató que estaba fallecido, relató el Ministerio Público.



Respecto a la hija, ingresó al hospital en julio de 2021 por un “dolor en el pecho”, según refirió su propio padre al momento de acudir a la guardia, se le realizaron estudios y “nuevamente arrojaron resultados dentro de los parámetros normales”.



“No obstante, fue dejada en observación con suero colocado, al cuidado alternado de su padre y su abuela, en una habitación privada”, indicó la fiscalía, que señaló que “horas más tarde, encontrándose la niña junto a su padre, se constató que el suero estaba dañado”.



Según la investigación, a los pocos minutos, el padre dio aviso al personal de guardia que la niña no estaba bien, por lo que fue trasladada a terapia intensiva y finalmente murió.



En las últimas horas, la fiscal recibió los peritajes realizados a los aparatos tecnológicos de Grottini, donde se comprobó que el hombre hizo distintas búsquedas en Google sobre “qué pasa si infiltras aire en las venas” o “que se puede tomar para provocar la muerte”.



La fiscal ordenó la detención del sospechoso, quien fue apresado en su casa de Villa General Savio, partido de Ramallo, y le imputó el delito de “triple homicidio agravado por el vínculo y por alevosía” de su madre, su hermano y de su hija, que prevé la pena de prisión perpetua, pero el hombre se negó a declarar.



Luego, por consejo de su abogado Jorge Ingrata, pidió dar su testimonio y negó ante Baños todos los cargos que le había endilgado, a pesar de lo cual permanecerá detenido.



El defensor afirmó que la fiscal “cree que hay elementos para presuponer que los tres hechos fueron cometidos por Grottini”, pero, a su entender, “son indicios y no tiene pruebas concretas”.



Los investigadores realizarán las pericias toxicológicas al cuerpo de la mujer para corroborar si recibió algún tipo de droga que le provocó la muerte.



“Hija cumpliste tu sueño, encontrarte con tu tío. Pero papá nunca te va a olvidar. Vuela alto, muy alto”, había publicado en su Facebook tras la muerte de la niña.



Si bien los pesquisas analizaron la posibilidad de exhumar los cadáveres de la niña y del hermano de Grottini eso no será posible porque fueron cremados, concluyeron los voceros.