Este viernes 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, instituido por la Unesco hace exactamente cuarenta años. Cada país del mundo en donde se lo celebra, lo hace a su manera.

Aquí, en Buenos Aires, el Consejo Argentino de la Danza que preside Beatriz Durante organiza una gala desde hace más de dos décadas, siempre con invitados y obras de diferentes géneros; o más bien con una selección de ese abanico enorme que abarca el ballet clásico, la danza contemporánea, el flamenco, el tango y el folclore entre otras manifestaciones que se incluyen de manera variable cada año.

En esta ocasión, forman parte del programa el Ballet Contemporáneo del San Martín en un fragmento de la maravillosa Cantata de Mauro Bigonzetti; los bailaores Yanina Martínez y Yamil Rabaj en un cuadro de tablao flamenco, la Compañía de tango de Leonardo Cuello, Fernando Castro –campeón del Festival de Malambo de Laborde 2009-, Graciela Avalos y Matías Zomoza en un baile de salón del siglo XIX.



Fernando Castro, ganador del Festival de Malambo de Laborde, presente en el festejo por el Día Internacional de la Danza.

También se suman la Compañía de las Trincheras que dirige Rubén Suárez, el Grupo Cadabra de danza contemporánea, y la bailarina Antonella Zanutto, dirigida por Oscar Araiz en tres piezas solistas.

El Ballet del Colón iba a participar con dos pas de deux, pero al terminar las funciones de Giselle hubo un contagio masivo de covid entre el cuerpo de baile.

Charla con Beatriz Durante

– ¿Cómo surgió la idea de la primera gala?

– Conocí hace muchos años a un grupo de personas, representantes del Consejo Internacional de la Danza de la Unesco, que llegaron a Buenos Aires desde París para crear una asociación local. A través de ellas supimos que la Unesco había instituido el Día internacional de la danza. Ángeles Ruanova fue la presidente de la nueva asociación y yo, la secretaria general.

Nos pareció una idea magnífica celebrar aquí el Día de la danza con una gala, y que la gente de la danza tuviera su día, que viniera gente del interior, tanto artistas como público, y acercar en general la danza a otros públicos. Comenzamos hace 27 años y las galas fueron siempre gratuitas.



Matías Somoza y Graciela Avalos harán un baile de salón, en el Día Internacional de la Danza.

-¿Fue cambiando el criterio de programación de las galas a lo largo del tiempo?

-Siempre quisimos que estuvieran las manifestaciones más representativas de cada género. Al principio eran galas más pequeñas pero después fueron creciendo y consolidándose; es una gran satisfacción que sean los propios artistas los que se ofrecen aunque todos saben que no van a cobrar nada.

Recuerdo que hace años, cuando Julio Bocca dirigía el Ballet Argentino, me preguntó por qué no lo había invitado; faltaban sólo dos días para la función y le dije, “Julio, ya están impresos los programas”. Me contestó: “no me importa, ¿cómo no vamos a estar en la gala?”. Y participó sin figurar en el programa.



Beatriz Durante, presidenta del Consejo Argentino de la Danza.

-Y en cuanto a los inconvenientes, ¿con qué cosas fueron encontrándose?

– Nuestro principal problema es el espacio. Durante mucho tiempo, mientras Kive Staiff dirigía el Complejo Teatral de Buenos Aires, contamos con el Teatro Presidente Alvear hasta que se cerró. Y también con la sala Martín Coronado del San Martín y con el Teatro de la Ribera. Siempre sin ningún costo. Pero desde hace un tiempo, tenemos que alquilar teatros con nuestros recursos más bien limitados.

Repertorio ecléctico



Una pareja de la compañía de Leonardo Cuello, presente en el Día Internacional de la Danza.

-En el programa de esta Gala 2022 hay tango, danza contemporánea, flamenco y tres expresiones de folclore argentino. ¿Qué la llevó a decidir una mayor presencia del baile folclórico?

-Gracias a muchas notas leídas en el diario Clarín conocí en profundidad el Festival de Malambo de Laborde, que antes apenas había escuchado mencionar. En 2021 entregamos el premio María Ruanova –el único premio a la danza que existe en el país- ya no a un artista individual como es lo habitual, sino al Festival entero.

Y esto me llevó a pensar, ¿por qué no traer algunos de estos bailarines a participar de la gala? Y así invité a una pareja que interpreta una “refalosa” y al malambista Fernando Castro. Pero necesitaba algo más como cierre del cuadro folclórico, así que propuse a Rubén Suáres, director de la Compañía de las Trincheras, que montara un pericón.

-¿Por cuáles expresiones de la danza usted personalmente se inclina, aunque no influyan en la selección del programa?

– Empecé desde muy chiquita con la danza española. Después entré a la Escuela Nacional de Danza y me formé en ballet clásico. Y cuando me recibí se había abierto la carrera de danzas folclóricas y allí ingresé. Mientras tanto, estudiaba danza moderna y zapateo americano.

Ahora siento que estoy cerrando un círculo y todo aquello vuelve a mí; pienso que la danza debe siempre comunicar una emoción, no importa qué “idioma” utilice. Y en ese sentido, la danza es una sola.

Información

La Gala por el Día Internacional de la Danza se hará este viernes 29 de abril a las 20.30 en el Teatro del Globo. Marcelo T.de Alvear 1155.

Las entradas son gratuitas y se reservan llamando al 4901-4615.

WD