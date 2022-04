Jorge Bortolozzi. Foto: Gentileza Cadena 3.

Jorge Lagna, ministro de Seguridad de Santa Fe, echó al secretario del organismo, Jorge Bortolozzi, luego de que viajara al exterior por motivos no gubernamentales en medio de la ola de asesinatos que golpea a la provincia.



El viaje de Bortolozzi a Panamá y Nicaragua despertó fuertes críticas desde sectores opositores. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el funcionario dijo que no fue un viaje “secreto”, sino que el gobernador Omar Perroti y el ministro estaban al tanto. De esta manera, ironizó: “Lagna me dijo que cómo no le traje perfume de Panamá”.



“Es injusta la decisión de poder echarme. En definitiva, se concreta el deseo de alguien que quería mi desplazamiento”, lanzó el ahora exsecretario de Seguridad. Asimismo, Bortolozzi indicó que esta situación “trajo mucho aprovechamiento político de la oposición”.



El exsecretario será reemplazado por Claudio Briogioni, quien se desempeñaba hasta este momento como subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad.



La presencia del narcotráfico en Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario, desató una ola de asesinatos en la provincia. Solo en la ciudad de Rosario, se registraron un total de 90 homicidios en lo que va del año.