Fernando Burlando habló por primera vez durante una entrevista acerca de la polémica con Jorge Lanata, y su flamante esposa, Elba Marcovecchio, a quienes incluso llegó a amenazar en las últimas horas con llevar a juicio.

“Es muy doloroso que me digan que soy un mal pagador. Yo no tengo deudas con absolutamente nadie… si es cierto que Lanata sufrió problemas de salud donde Elba lo acompañó y después estuvo casi cuatro meses fuera del país”, comenzó diciendo el letrado este jueves al aire de Flor de equipo (Telefe, lunes a viernes a las 11), en respuesta a la acusación de Elba.

Y siguió: “Tampoco es cierto que ella manejaba mi estudio. Nosotros somos muchos profesionales acá… Lanata no conoce mi estudio, no tiene ni idea de la cantidad de gente que trabaja… Decir que Elbita era la única, cuando ella manejaba el 0, 0001% de los casos es una falta de respeto a los colegas“.

Tras describir como “irracional” la actitud del periodista de haber intercedido en lugar de su esposa y asegurar que esta “problemática” para él es “intrascendente“, el reconocido letrado dijo: “Ella se puede pelear tal vez con algunos de los chicos del estudio pero no con Burlando. Yo superviso absolutamente todo y todos son reemplazables”.



Fernando Burlando contra Lanata y Marcovecchio. Captura de TV

“Está bien que ella elija, lo que no está bien es que destrates a la persona que te dio trabajo“, remarcó, visiblemente enojado, el abogado de los famosos.

Desde el punto de vista jurídico, Burlando también dijo que Elba se hizo conocida por trabajar en su estudio y desmintió haberse enojado con los recién casados por no haber sido invitado a su boda.

“Yo invito a quien tengo ganas, no me rompan las pelotas“, había dicho al respecto el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Entonces, en Flor de equipo pusieron un fragmento de los dichos del periodista sobre la salida de su mujer del estudio de Burlando. Allí, Lanata aseguraba: “Ella se va porque no le pagaban y tenían un acuerdo porcentual respecto de la división en las causas que Burlando nunca respetaba”.

Y agregó, enfurecido: “Ella finalmente nunca sabía cuánto cobraba Burlando por izquierda, por derecha, por el centro, y a ella a veces no le tocaba nada, a veces un 5%, cuando de verdad debería haberle tocado un 40%, que era el acuerdo”.



Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en su boda, el fin de semana pasado. Foto: Juano Tesone

Sobre estas acusaciones del periodista y conductor, Burlando respondió: “Habla con total desconocimiento de la realidad. Tengo prueba documental que contradice esta circunstancia de que Elba durante un año no cobró ahora no sé que le transmitía ella a él…”.

El reconocido abogado también describió cómo era su relación con su colega y hasta mencionó haberse preocupado y ocupado de ella cuando tuvo un problema de salud. “Hasta hablé con sus médicos porque eso yo obviamente lo hago por una cuestión de interés humano y tengo un gran respeto por ella y sus hijos. Pero no puedo admitir que se digan cosas que no son ciertas”, añadió.

Ante las cámaras, Fernando también se refirió al primer ninguneo que sufrió esta semana de parte de Jorge. Sobre ello dijo: “Decir que una persona no tiene prestigio, o que no elegiría a un abogado porque fue al Bailando o hace pesas, yo prefiero eso y no sacarme una foto fumando“.

Y reveló el contenido del mensaje que le escribió por privado el conductor de Periodismo para todos (PPT). “Le dije que podíamos hablar como hombres, que no tiene que hablar para una escenografía, que si quiere es frente a frente, como corresponde”, sumó, desafiante.

“Realmente no sé por qué Elba no habla conmigo… salieron a decir en el programa de (Ángel) De Brito cosas incomprensibles, sobre todo él, yo no lo podía creer. 35 años en la profesión y jamás tuve un problema… Yo fui el primero que bancó esta relación (por el matrimonio Lanata-Marcovecchio) y me pongo feliz de que hayan crecido”, concluyó Burlando.

DD