Javier Noguera

Por tal motivo, el intendente, en comunicación con LV12 Radio Independencia contó: “Tuve la posibilidad de estar reunido nuevamente con nuestro Jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue una reunión extendida, no solamente del tópico político de mi ciudad, de la provincia, sino específicamente sobre las obras que estamos ejecutando en buena parte de la obra pública, que está siendo financiada por el Gobierno Nacional, cosa que acá en mi Ciudad no había ocurrido durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri ya que no tuvimos la posibilidad de gestionar ninguna obra”.

tAFÍ VIEJO.jpg “Felizmente tenemos una agenda en común con el Gobierno Nacional”, dijo Javier Noguera que se reunió con Juan Manzur.

“Felizmente tenemos una agenda en común con el Gobierno Nacional, con la jefatura de gabinete que nos permite tener estas obras. Obras que van desde cloacas, pavimento en la ciudad, la obra del hospital público que estamos montando en Lomas de Tafí. U obras como la que estaremos inaugurando hoy con Osvaldo Jaldo que es la central de monitoreo de Lomas de Tafí. Fue un repaso bastante exhaustivo”, aclaró.

Por otra parte, reconoció que hay un deterioro importante en los sectores populares y esto no viene desde ahora sino que desde hace mucho tiempo ya que la inflación deteriora sin ninguna duda y tiene consecuencias. “Tenemos que dar la cara y asumir los problemas, escuchamos a los vecinos. Sin dudas que la principal problemática es la inflación, la subida de precios y de los salarios que en el día a día se hace imposible, incluso hasta los trabajadores formales, con sueldos. Eso forma parte de la principal angustia de nuestros vecinos”.

image.png Javier Noguera se reunió con Juan Manzur.

ECOBUS

Respecto al Ecobus que tiene Tafí Viejo, Noguera recalcó: “Tuvimos la posibilidad de trasladar al menos a unos 580 vecinos de Tafí Viejo que hubiesen sido privados del transporte público de pasajeros. El año pasado hemos contabilzado 46 paros de transporte en la provincia de Tucumán. Para los vecinos laburantes de mi ciudad, imagínate trasladarse a San Miguel de Tucumán todos los días, hoy un taxi o remís no vale menos de $700 u $800. El Ecobus vino a resolver este problema desde el año pasado”.

Por otro lado reconoció que el Ecobus fue útil y necesario para los vecinos para que puedan estar más conectados, además puedan utilizarlo para llevar a los chicos a la escuela. “También hubo un mecanismo de medida urbana que utiliza residuos para moverse, se utiliza aceite de origen vegetal que recicla en los puntos verdes de la ciudad”.

Por último, reconoció que mañana recibirá a Francisco Durañona. “Paco viene promoviendo no solamente en la provincia sino en todo el país, una corriente de pensamiento de todo lo que es el movimiento arraigo, y promueve la educación y el empleo en el lugar donde viven, para que la gente no se vaya”.