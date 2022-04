Jorge Lanata le respondió en duros términos a Fernando Burlando, tras el escándalo que se generó tras casarse con su ex empleada, Elba Marcovecchio. Tras la advertencia del letrado de que los llevaría a los Tribunales por sus recientes declaraciones, el periodista dijo que le “encanta” que le haga juicio porque será “una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”.

De esta manera, el conductor de Lanata sin filtro (Mitre), quien el pasado sábado se casó con Marcovecchio en Exaltación de la Cruz, desafió al famoso abogado después de que su esposa dijera que la actitud de Burlando es “de cobarde”, tras acusarlo de no pagarle los honorarios por los juicios en los que participaba como letrada de su estudio.













“Ayer (miércoles) el señor Burlando dijo que me va a hacer juicio. Yo le quiero agradecer mucho esto, me encanta que nos haga juicio, me parece buenísimo. Es una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”, dijo Lanata en el aire de radio Mitre.

“Me importa reverentemente un pomo lo que opinen respecto de la gente que yo invité a mi casamiento, invito a quien tengo ganas y dejo de invitar a quien tengo ganas, es mi fiesta”, dijo Lanata Y agregó: “O sea que, en buena hora el juicio y estamos dispuestos a participar de él. Probablemente mi abogado en el juicio sea Gabriel Cavallo, ex juez federal y ex socio nuestro en Crítica. O sea que nos vamos a comprar pochoclo y nos vamos a divertir en el juicio”.

Y, sobre el final de su comentario, Lanata lanzó: “Humildemente, le recomendamos a Burlando que repase sus textos de Derecho por si los tiene olvidados”.