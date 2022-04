La ex suegra de Paulo Londra, madre de de Rocío Moreno, con quien el músico tiene dos niñas y mantiene actualmente un conflicto legal, se despachó con todo contra él. En diálogo con Intrusos (América, a las 13), Marina Romero se mostró enojadísima con Londra tras la segunda audiencia que tuvieron el músico y su hija el martes último y en la que no lograron llegar a un acuerdo.

El marco de situación es el siguiente: Paulo Londra y Rocío Moreno fueron pareja durante seis años. De su unión nacieron dos niñas: Isabella -cumplirá dos años en Julio próximo- y Francesca, de dos meses. Cuando faltaba muy poco para el nacimiento de la menor, hicieron pública la crisis que atravesaban, se separaron y Rocío acudió a la Justicia con un reclamo económico.

Rocío Romero pide ante el tribunal una compensación económica de parte de su ex pareja y padre de sus hijas. Argumenta que ella dejó de lado toda actividad que le pudiera redituar ingresos para acompañarlo a él en su carrera y criar a las hijas de ambos.

El martes último se realizó la segunda audiencia en el Tribunal de familia de Córdoba con el objetivo de que Paulo Londra y Rocío Moreno puedan llegar a un acuerdo. Según afirmó Pablo Layus en Intrusos, algo de lo que sucedió en ese encuentro en el que participaron las partes y sus respectivos abogados, habría trascendido.



La madre de Rocío Moreno, durísima contra su ex yerno Paulo Londra. Captura TV.

“No sé ni cómo decirlo, voy a tratar de traducirlo a palabras adecuadas. Londra o su entorno le habrían dicho a Rocío: ‘Dos noches de placer no son un proyecto de familia’”, manifestó Layús en el ciclo que conduce Flor de la V. Luego, el panelista añadió: “Otra frase sería: ‘Criar hijas no es nada, es mucho más salir a trabajar todos los días’“.

Por su parte, la madre de Rocio, Marina Romero no tuvo problema en disparar contra su ex yerno Paulo Londra en lo que respecta al comportamiento que tuvo y tiene el músico con su hija.

“Rocío, al pedir la casa. está tratando de garantizar es un techo para sus hijas. Lo único que van a recibir esas criaturas es lo que Rocío les pueda asegurar hoy”, comenzó diciendo la ex suegra de Londra.

Y siguió: “El día de mañana, ojalá que al padre le vaya fantástico y las chicas puedan tener un nivel de vida acorde al nivel del padre, pero si en un futuro se encuentran con que nada es del padre, según dicen, entonces, mínimo, que tengan su casa”.

Esos dichos de Marina Romero aluden a las versiones según las cuales la abogada Ana Rosenfeld habría encontrado cuentas en el exterior que él no declara en la Justicia.

“Tuvieron un proyecto de familia”

En relación a las frases que según Layus, se habrían escuchado de parte de Londra, su ex suegra opinó: “Escuchar esas frases misóginas molesta, porque estamos hablando de chicos que fueron novios desde el 2015″.

“Iban a comer al shopping con un 2×1, han mostrado su vida en las redes sociales, viajaron juntos, mi hija lo acompañó a grabar videoclips… Entonces, no se puede discutir que tuvieron un proyecto de familia”, añadió.

Luego, hizo una advertencia en relación a Paulo Londra: “Su obligación como padre es garantizar el bienestar y el cuidado de sus hijas”.

Según su ex suegra, el cantante casi no ve a sus hijas. Ella lo contó así: “Ellos acordaron que él venga a buscar a Isabella tres veces por semana. A veces la busca menos y a veces más, depende de si está de viaje o no. Pero a Francisca, la última vez que la vio fue cuando fueron a hacerle el DNI, a fines de febrero. O sea que la vio tres veces y tampoco pide fotos de la bebé”.

“Francisca es tan preciosa, se sonríe… Si él le pudiera ver los ojos, sentir su olor y conocerla, quizás tendría la oportunidad de poder amarla y sentir algo diferente”, planteó la madre de Rocío Moreno.

“Ya no nos sorprende nada, nos dimos cuenta del maltrato desde que nació la segunda beba“, aseguró.



En diálogo con Flor de la Ve, Marina Moreno, ex suegra de Paulo Londra, durísima contra el cantante. Captura TV.

Por otra parte, sostuvo que Paulo Londra le reconoció a Rocío Moreno que le había sido infiel con la española Lyna Bekkiche. Ese fue un tema que causó gran revuelo en las redes ya que la chica salió a decir que el entorno del cantante la había presionado para que interrumpiera su embarazo.

“Rocío se entera por él, porque ese mismo día explotaba todo en Twitter. Entonces él le confiesa que le fue infiel. Nos lo confiesa a nosotros también. Y ellos tuvieron una gran crisis. Él le dijo que todo lo que dijo esa chica fue verdad. Yo lo sé por él”, manifestó la ex suegra de Londra en Intrusos.

“Para nosotros fue un hijo más, porque se crió en casa -expuso-. Me encantaría que siga triunfando, porque es el padre de mis nietas y si él está bien, las nenas van a estar bien y la familia, también”.

“Pero están peleando por migajas porque si nosotros nos ponemos a pensar los números que manejan… ellos no son docentes como yo”, remató Marina Romero.

AS