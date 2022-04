Javier Milei, diputado de Avanza Libertad. Foto: NA.

Saldado el dilema de las fuerzas de Juntos por el Cambio por la incorporación de Javier Milei a la coalición, el diputado liberal cuestionó con dureza a la principal fuerza opositora por manejarse políticamente “de manera fascista”. El economista sostuvo que desde JxC niegan la existencia de cualquiera otro espacio opositor que no sea el kirchnerismo. “El mejor de ellos mide la mitad de lo que mido yo”, disparó.



En medio de las repercusiones que generó este quiebre definitivo, el liberal calificó de la misma forma al comunicado de la mesa nacional de la fuerza opositora en el que afirman que no sumarán a ningún aliado que no surja de una decisión unánime, y aprovechó para culpar a Cambiemos del retorno del peronismo al poder.



“Lo que hizo el Gobierno de Cambiemos fue tan malo que hizo volver al kirchnerismo” afirmó en diálogo con Ari Paluch para AM 550, y continuó: “Son las mismas políticamente que hoy defienden las palomitas tibias como (Horacio Rodríguez) Larreta, (María Eugenia) Vidal, (Diego) Santilli y la UCR. Son el modelo de la casta que nos empobrece”.



Por otro lado, cuestionó con dureza a Gerardo Morales, el primero en oponerse a su incorporación, al que tildó de “parásito del Estado” que “no sabe lo que es trabajar”. “Independientemente de mi origen, eso no invalida lo que yo diga y habría que contarle a ese señor que mi papá era colectivero y se la ganó de una manera que (Gerardo) Morales no la conoce, trabajando”, insistió Milei.



Y continuó: “Trabajar de sol a sol es un elemento que a Morales se le escapa”. Por último, reveló que mantuvo un encuentro con el expresidente Mauricio Macri previo a las PASO de 2021 y que compartieron dos videollamadas por Zoom para hablar de liberalismo. El exmandatario se manifestó en favor de la incorporación del economista a Juntos por el Cambio.