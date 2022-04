Mauricio Pochettino, entrenador del PSG de Francia. Foto: AFP.

Pese a haber llevado al París Saint-Germain al título en la Ligue 1 francesa, el entrenador argentino Mauricio Pochettino afronta desde el viernes en Estrasburgo la recta final de la temporada y puede que de su estancia en el banquillo del club.



La decepción de la eliminación en marzo en octavos de final de la Liga de Campeones europea, el objetivo número uno del PSG, puede pesar mucho en el futuro de Pochettino, que el viernes tendrá enfrente a uno de los técnicos más alabados de la temporada en Francia, Julien Stephen, que ha conseguido que el Estrasburgo sea sexto a estas alturas de la temporada.



Con el PSG ya campeón en la Ligue 1, los cuatro partidos que le quedan al equipo ya no tienen nada en juego para el equipo de la capital, que piensa ya en la planificación del curso 2022-2023.



Los rumores se suceden y muchos apuntan a una salida de Pochettino, pese a que tiene contrato hasta 2023.



El sábado ante el Lens (1-1), el PSG consiguió su décimo título de campeón de Francia, pero con un ambiente enrarecido, con jugadores y ultras festejando cada uno por su lado, como muestra del divorcio entre un sector de la grada y los actuales responsables del equipo.



Varios medios han ido publicando en las últimas semanas los nombres de posibles sustitutos de Pochettino en el banquillo de París, entre ellos el del italiano Antonio Conte, actual entrenador del Tottenham inglés y que estaría muy interesado en cambiar de aires.



– La opción Zidane –

Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de Zinedine Zidane, sin equipo desde su salida hace casi un año del Real Madrid, aunque algunos apuntan que el antiguo astro de los ‘Bleus’ estaría más pensando en tomar las riendas de la selección de Francia después del Mundial de Catar-2022.



El París Saint-Germain, en cualquier caso, busca cómo iniciar un nuevo ciclo desde agosto de este año.



“Es verdad que ha sido una temporada dura, sobre todo los últimos meses. Dura para todo el mundo”, reconoció el sábado el director deportivo del PSG, Leonardo.



“Vamos a hablar con todos, no solamente con el entrenador, también con los jugadores, para aclarar las situaciones y decidir la estrategia”, añadió el dirigente brasileño.



Pochettino ha sido especialmente criticado por no conseguir que brillaran juntos el trío de astros ofensivos del equipo, Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi. También por sus decisiones tácticas o su comunicación.



El entrenador argentino parece cada vez más aislado, después de que Leonardo no le confirmara en el puesto para la próxima temporada.



– Mbappé, la otra incógnita –

El técnico de 50 años asegura que no quiere abandonar el barco y defiende su balance: “Tres títulos (junto a la Supercopa de Francia y la Copa de Francia en 2021) en los últimos dieciocho meses, en estas circunstancias”.



“Las expectativas y los deseos son siempre de hacerlo mejor. Mantenemos siempre intacta esa intención de revancha”, apuntó.



Un vídeo difundido por el club mostró al entrenador siendo regado de champán por el defensa Presnel Kimpembe durante la celebración del título. A pesar de las críticas, ‘Poche’ siempre ha conservado la adhesión de los jugadores, un punto que juega en su favor.



Es precisamente uno de los jugadores el que supone la otra gran incógnita del futuro inmediato del PSG: ¿qué hará Kylian Mbappé? ¿Renovará o se irá al Real Madrid?



La decisión de Mbappé debería determinar también las líneas generales del proyecto del PSG. A la espera de lo que decida el futbolista, Pochettino no tendrá en los próximos partidos la presión de un resultado, pero intentará en cualquier caso lograr una conclusión positiva a una temporada difícil.



