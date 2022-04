Derrota del Inter ante el Bologna por la Serie A. Foto: Reuters.

El Inter perdió la oportunidad de superar al Milan en la tabla y colocarse líder de la Serie A tras caer derrotado 2-1 en su visita al Bologna, que se llevó la victoria gracias a una pifia monumental del arquero Ionut Radu que alejó a su equipo del “Scudetto”.



El guardameta rumano falló estrepitosamente a falta de media hora del final del choque para ofrecer en bandeja los tres puntos a su rival. A Radu se le escapó un saque de banda sencillo de Ivan Perisic que pasó por debajo de su pie derecho y que remató Nicola Sansone ante el asombro de sus compañeros, a dos puntos del líder cuando restan cuatro jornadas para el final.



En ellas, el Inter deberá enfrentarse al Udinese, al Empoli, al Cagliari y al Sampdoria y esperar que el Milan pinche en alguno de los encuentros que disputará contra el Fiorentina, el Verona, el Atalanta y el Sassuolo.



Eso no habría ocurrido si no hubiese perdido este miércoles ante un equipo que de la zona media de la clasificación que no se juega nada. El Bologna, ya salvado y sin opciones de jugar en Europa, condenó al Inter a esperar una caída del Milan para sumar su segundo título consecutivo.



Y eso que comenzó adelantándose en el marcador con un tanto de Perisic a los tres minutos. El jugador croata, tras una gran jugada individual en la que superó a varios rivales, firmó un golazo con un golpeo desde fuera del área que puso al Inter por delante en el marcador muy pronto.



Durante casi media hora, marcó el paso del encuentro y pudo aumentar su ventaja con una ocasión de Lautaro Martínez que salvó Lukasz Skorupski justo antes del empate, obra de Marko Arnautovic después de rematar de cabeza un centro de Musa Barrow.



El Inter aún tenía tiempo por delante para evitar el chasco, pero ni Federico Dimarco ni Stefan de Vrij consiguieron superar a la figura engrandecida de Skorupski, uno de los mejores de su equipo. Después llegó la jugada desgraciada de Radu, que puso el broche final a una jornada terrible para un equipo que no aprovechó una ocasión de oro para ocupar el liderato.