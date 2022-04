Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas en Ucrania. Foto @UN_Spokesperson.

La coordinadora de la ONU en Ucrania anunció que viajaba al sur del Ucrania para preparar un intento de evacuación de la ciudad de Mariúpol, casi totalmente controlada por las fuerzas rusas.



“Voy a Zaporiyia para preparar la esperada evacuación de Mariúpol”, estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania asediada por los rusos, afirmó Osnat Lubrani en Twitter.



The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

El secretario general de la ONU pidió a Rusia “cooperar” con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de guerra perpetrados en Ucrania, en una visita a Bucha, suburbio de Kiev convertido en símbolo de atrocidades cometidas durante la invasión rusa.



“Cuando vemos este lugar horrible, entiendo cuán importante es tener una investigación completa y establecer las responsabilidades. Insto a Rusia a aceptar cooperar con la CPI“, expresó Antonio Guterres.

Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas en rueda de prensa con periodistas en Ucrania. Foto @UN_Spokesperson.

Las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de masacrar civiles en Bucha, Borodianka y otros suburbios de Kiev durante su ocupación en marzo, antes de retirarse.