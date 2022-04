En Boca se viven horas de tensión. El equipo no responde y los resultados adversos suscitaron una posible eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que sería un verdadero escándalo. Como si todo esto fuera poco, el cuadro de La Ribera deberá vencer el sábado a Barracas Central si no quiere complicarse en el ámbito doméstico.

Frente a este escenario, Humberto Grondona fue consultado si sería el técnico de Boca ante una posible salida de Battaglia y el hijo del exmandamás del fútbol argentino, fiel a su estilo, dejó algunos títulos en su respuesta.

“Me hubiera gustado y me gustaría dirigir Boca. Hoy hay que respetar a un técnico como Battaglia que fue campeón de todo como jugador, pero en dos años me animo”, aseguró el ex DT de Arsenal antes de hacer reír a todo el programa radial de Mundo Boca con la segunda parte de su contestación.

“Pero te digo una cosa: firmo un contrato que diga que si mi equipo tiene un empate en la Bombonera, automáticamente en la conferencia de prensa renuncio”, aseguró Grondona, que con su respuesta hizo reír a Luis Fregossi, conductor del programa.

Luego, Grondona, actualmente con trabajo en radio Mitre de Santiago del Estero, habló de toda la actualidad de Boca y opinó sobre lo que, para él, es el principal problema del Xeneize: “Lo que veo de Boca es que tiene más nombres, plantel y jóvenes que en etapas anteriores… El problema es que falta orden. No se la dan a los que tienen buen pie, hay que acomodar, hoy por hoy con los nombres no ganás”, afirmó.