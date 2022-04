Jorge Taiana. Foto: NA.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó que durante el Gobierno de Cambiemos “hicieron todo a favor de los ingleses y fueron a firmar lo que les pusieron por delante”, al referirse al entendimiento para “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico” de las islas Malvinas.



“El acuerdo firmado repite palabra por palabra una carta que Theresa May, la primera ministro británica, en 2016 le había enviado al presidente (Mauricio) Macri. En ese texto le pidió ‘remover obstáculos’. Eso es cambiar las leyes que protegen los derechos de los argentinos. Hay cosas que no se deben firmar ni ebrios ni dormidos”, sostuvo Taiana en declaraciones a Radio 10.



De esta forma, el funcionario se refirió a las revelaciones de las memorias del ex canciller británico Alan Duncan, difundidas ayer, en las cuales se afirma que el entonces vicecanciller Carlos Foradori “estaba borracho” cuando se rubricó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.



Taiana afirmó que al firmar ese acuerdo, que fue ratificado por Macri, “hicieron lo que Theresa May les pidió”, y se trata de una prueba más de que “no hicieron nada por recuperar la soberanía de las Malvinas durante su gobierno”.



“Hicieron todo a favor de los ingleses y fueron a firmar lo que les pusieron por delante, es un escándalo que un funcionario discuta un documento en una embajada, eso lo discutís en una Cancillería”, subrayó el titular de Defensa, quien estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.



Asimismo, Taiana indicó que “hay mucha gente trabajando por las Malvinas” y el documento firmado durante el Gobierno de Cambiemos “mancha todo”.



El canciller Santiago Cafiero dispuso ayer iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por Ducan.