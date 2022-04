Una peligrosa escalada de Gran Bretaña y la OTAN sobre Ucrania y la invasión rusa a su territorio. Gran Bretaña, su canciller Liz Truss , y el secretario de Defensa Ben Wallace duplicaron su apuesta sobre Ucrania y dijeron que “debe ser liberada”, incluida Crimea.

La OTAN anunció que recibirá “con los brazos abiertos” a Suecia y Finlandia si quieren ser parte, una de las “líneas rojas” para el presidente ruso Vladimir Putin.

El secretario de defensa Ben Wallace reforzó la opinión de la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, quien anunció en la tradicional comida en Mansion House, la casa del alcalde de la City londinense, que las fuerzas rusas deben ser expulsadas de “toda Ucrania”.

“Ucrania debe ser liberada” declaró la canciller en su discurso y sugirió que “esto debería incluir a Crimea”.



Con vestido de gala, Truss dijo que los aliados occidentales, incluido el Reino Unido, deben “redoblar” sus esfuerzos. Foto: AP

Con vestido de gala el miércoles por la noche, la canciller británica , dijo que los aliados occidentales, incluido el Reino Unido, deben “redoblar” sus esfuerzos y “seguir avanzando más y más rápido” para “sacar a Rusia de toda Ucrania”.

Truss cree que la guerra en Ucrania podría durar “hasta cinco años, o incluso una década”. Teme que el presidente Putin “pueda usar armas de destrucción masiva para romper el punto muerto”. Lo acusó de ser un “operador deshonesto” y advirtió que podría invadir otros países, incluidos Georgia y Moldavia.

Hizo un llamado a los países occidentales para ayudar a expulsar a las tropas rusas de Ucrania. Truss dijo que si Putin lograba obtener ganancias territoriales, podría infligir “una miseria incalculable en toda Europa”.

“Rusia debe abandonar Ucrania”

Cuando este jueves se le preguntó en Sky News si la canciller se refería a Crimea, que fue invadida y anexada por Rusia en 2014, el secretario de Defensa, Ben Wallace, respondió: “Bueno, la comunidad internacional cree que Rusia debería abandonar Ucrania“.



Liz Truss, entre aplausos en Mansion House. Foto: Reuters

“La comunidad internacional ha condenado a Rusia por su invasión de Crimea, que fue ilegal en 2014. Su invasión de Donetsk, reconociendo que es ilegal, es algo diferente. “No lo reconocemos y constantemente hemos dicho que Rusia debería abandonar el territorio soberano. Así que eso no ha cambiado” sostuvo el secretario de Defensa.

Presionado sobre “hasta qué punto” Occidente apoyará a Ucrania en la expulsión de las fuerzas rusas, Wallace agregó que hay un “largo camino por recorrer”, antes de que exista la posibilidad de que Ucrania recupere el control de Crimea.

“Hay un largo camino por recorrer antes de que Ucrania empuje hacia Crimea”, dijo Wallace a Sky News.“Creo que lo que ciertamente diría es que estamos apoyando la integridad soberana de Ucrania. Lo hemos hecho todo el tiempo. Eso, por supuesto, incluye a Crimea”, explicó.

“Pero, en primer lugar, saquemos a Rusia de donde está ahora en sus planes de invasión. Ayudemos a Ucrania a resolver y recordar que el acuerdo de Minsk, que Rusia básicamente rompió, tenía que ver con tratar de resolver esos dos territorios ocupados.

“Pero la clave es continuar apoyando la integridad soberana de Ucrania y su capacidad para defenderse”, sostuvo Ben Wallace, secretario de defensa y ex militar británico.



El secretario de Defensa británico, Ben Wallace (centro). Foto: AFP

Tanto los comentarios de Truss como de Wallace implican que el gobierno del Reino Unido cree que las fuerzas rusas deben abandonar, no solo el territorio ocupado desde la invasión actual a fines de febrero, sino también las áreas que ocuparon y anexaron anteriormente, incluidas Crimea y partes de la región oriental de Donbas.

Críticas a China

En su discurso del miércoles por la noche, la ministra de Relaciones Exteriores también criticó a China por su silencio sobre la guerra en Ucrania. Advirtió al gobierno chino que “siga las reglas”.

China votó para mantener a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a principios de este mes. Anteriormente se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad condenando la invasión al comienzo del conflicto.

“China no es impermeable. No seguirán creciendo si no siguen las reglas”, advirtió la canciller Truss. “China necesita comerciar con el G7. Representamos alrededor de la mitad de la economía global. Y tenemos opciones”. alertó la funcionaria, que es uno de los halcones del gobierno de Boris Johnson.

“Hemos demostrado con Rusia el tipo de sanciones que estamos preparados para tomar cuando se violan las normas internacionales”, advirtió.

Dirigiéndose a los aliados del Reino Unido en el discurso principal de política exterior anual, la secretaria de Relaciones Exteriores británica también declaró que la guerra en Ucrania “es una guerra de todos porque la victoria de Ucrania es un imperativo estratégico para todos nosotros”.

En Ucrania un combatiente británico murió y otro está desaparecido. Ninguno de los dos ha sido identificado por el gobierno británico.

Lo que dice la OTAN

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que la organización estaba lista para apoyar a Ucrania durante años en la guerra contra Rusia. Esto incluye ayudar a Kiev a pasar de las antiguas armas de la era soviética a los modernos equipos militares occidentales.



Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Foto: Reuters

“Necesitamos estar preparados para el largo plazo. Existe absolutamente la posibilidad de que esta guerra se alargue y dure meses y años”, dijo el secretario del organismo en una cumbre de jóvenes en Bruselas.

La respuesta de Putin

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre represalias “rápidas como un rayo” contra cualquier país que interfiera en el conflicto.

En un discurso ante el Consejo de Legisladores en San Petersburgo, el líder ruso dijo que “definitivamente se llevarán a cabo todos los objetivos” en la guerra de Ucrania.

“Si alguien tiene la intención de interferir en lo que está sucediendo desde el exterior, debe saber que constituye una amenaza estratégica inaceptable para Rusia“, dijo Putin.

También prometió que se lograrán los objetivos de su operación militar en Ucrania y que todas las decisiones ya han sido adoptadas. Una elíptica referencia a la bomba nuclear, con que ha amenazado el canciller ruso, así como la tercera guerra mundial.

“Si alguien tiene la intención, y lo subrayo nuevamente, de intervenir en los eventos en curso (en Ucrania) y crear amenazas estratégicas inaceptables para Rusia, debe saber que nuestros ataques de represalia serán tan rápidos como un rayo”, dijo.

Y siguió: “Tenemos todas las herramientas para ello. Del tipo del que nadie más puede presumir en este momento. Pero no nos jactaremos. Las utilizaremos si son necesarias. Y quiero que todos sepan esto. Todas las decisiones sobre este asunto ya se han tomado”.

Putin dijo que la guerra, que ya ha costado la vida a unos 15.000 soldados rusos, durará hasta que “todos los objetivos se cumplan definitivamente”.

Gran Bretaña y sus aliados están poniendo en riesgo la seguridad de Europa al “inyectar” Ucrania con armas, dijo el Kremlin, en una advertencia de que Occidente está “poniendo a prueba su paciencia”.

Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, estaba respondiendo a una pregunta sobre los comentarios de Liz Truss, la secretaria de Relaciones Exteriores, quien dijo que los países deben duplicar su apoyo, incluso mediante el suministro de armas pesadas, tanques y aviones.

“La tendencia a inyectar armas, incluidas armas pesadas, a Ucrania y otros países son acciones que amenazan la seguridad del continente y provocan inestabilidad”, dijo Peskov a los periodistas.

París, corresponsal

ap​