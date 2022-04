Cada día crece dramáticamente el abuso, vejaciones, violaciones y hasta las muertes de nuestros niños y niñas.

Siendo que ellos son el futuro, pero también el presente y deberían transitar la majestuosidad de la vida en paz y felicidad. Como todos sabemos nuestros niños son inocentes, vulnerables y dependientes. Sus infancias deben ser una época de alegrías y paz, juegos, aprendizajes y crecimiento, pues también son curiosos, activos y estan llenos de esperanzas.

Sin embargo, en la realidad, la infancia de ellos es muy diferente a la descripta. Es por ello que debemos de hacer todo lo humanamente posible para que vivan en su mundo de ensueños, donde son los héroes. Es un deber ético y moral para que el angelito Lucio y la bella Guadalupe, entre cientos, no más se repita.

Escribí un hermoso y mágico Himno de los Niños, el cual es una súplica de los niños hacia los mayores. Por favor, ¿habrá algún coro infantil que desee cantarlo, obteniendo como recompensa el privilegio de hacerlo y ayudar a nuestros niños para que terminen tantas penurias provocadas hacia ellos?

El mismo ya tiene la bendición de nuestro Santo Padre Francisco. Este es un aporte de la humilde Fundación Pide un Deseo. Dios ampare y proteja a nuestros niños.

Pedro Garro / [email protected]

La crisis actual en la economía de Argentina

Hace unas décadas un asesor de marketing, cuyo nombre no quiero arriesgar, nos decía humorísticamente del síndrome argentino.

Carlos Gardel falleció en un accidente de avión, Julio Sosa en un accidente de automóvil y Cafrune a caballo. Y aclaraba que demuestra la decadencia de nuestro país dado que hemos hecho el camino inverso, del avión al automóvil y del automóvil al caballo. Recordé lo dicho por este señor cuando pensé que después de 130 hemos pasado de Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Los resultados están a la vista.

José Brunetta / [email protected]

Economistas y políticos cabildean alrededor de un peso que todos desprecian: dolarizar, batería de distintas monedas, etc. No hay acuerdo y parece no lo habrá pero, hay una moneda que puede ser la elegida pues reúne todas las condiciones indispensables. Es la UVA del Indec de actualización diaria de valor enteramente confiable como lo es la UF de Chile que acaba de cumplir 55 años de vida y, es el pilar del sistema económico del vecino país.

En el libro “El día después” de Guillermo Laura se encuentra su presentación y fundamentación. Su gran virtud reside en que su valor es inalterable frente a la inflación, mientras todas las otras monedas sufren alguna desvalorización. Invito a economistas y políticos a que me soliciten por email la versión digital de ambos documentos.

Ricardo Olaviaga / [email protected]

Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se acercaba a una terrible crisis económica. Endeudada por la guerra, y por la reparación económica impuesta por los vencedores, la situación financiera era una bomba de tiempo, mientras el orgullo alemán seguía herido por la derrota. En 1919 el dólar valía 9 marcos, a comienzos de 1923 llegó a 7.000 y en noviembre cotizaba 4,2 billones de marcos por dólar. Ese mes, Adolf Hitler llevó a cabo un fallido intento de golpe de Estado.

Diez años después accedería al poder. La Argentina no sufrió una guerra, pero tenemos déficit fiscal, mordaza a las exportaciones, emisión monetaria permanente, deuda externa, ausencia de plan económico y pobreza creciente. Si seguimos así estaremos al borde de una hiperinflación. ¿Qué dirigente marginal, violento, teatral capitalizará ese descontento y se alzará con el poder, si eso ocurre?

Ricardo Fuentes / [email protected]

Habla sobre el futuro de los alquileres

Diariamente se habla, sin acordar, sobre el tema de los alquileres. Los ítems más controvertidos son la duración mínima de los contratos y el ajuste del importe a abonar. En lo que hay unanimidad es que el tema de las locaciones permanecerá por mucho tiempo. Por eso no es un tema menor. En algunas otras áreas de la economía los problemas suelen resolverse cuando desaparece el conflicto o la limitación.

Así sucedió cuando se instaló la idea de proteger “la mesa de los argentinos”. El Gobierno limitó la exportación de los mejores cortes de carne vacuna, que debieron volcarse al mercado interno a un precio más accesible, para alegría de los consumidores. Entonces muchos productores se retiraron del mercado y el rodeo del país bajo en 10 millones de cabezas. Entonces, ante la menor oferta, los precios subieron. Y se volvió a la ley anterior. Algunos productores volvieron a producir aquellos cortes reclamados desde el exterior. Otros, asumieron la experiencia y no regresaron al rubro.

Pensemos ahora en el tema de las locaciones. Con la Ley 27.551, muchos propietarios se retiraron del mercado, volcando las unidades a la venta. La posición es clara: se trata de valores muy importantes y la renta es escasa. Pero hay un afecto de generaciones para mantener los ladrillos, muchas veces heredados de padres y abuelos. Ante con disposiciones como estas prefieren vender. La pregunta surge de inmediato: si volviera la legislación, ¿se puede pensar que volverán a comprar inmuebles para arrendar, o el afecto ya desapareció?

¿Tienen los legisladores suficiente noción sobre este tema, o se precipitará como la falta de gas que nos anuncian para este invierno? No se requiere una guerra para saber que faltarán viviendas para alquilar. ¿O sucederá como con Vaca Muerta, donde se dispone de todo el gas necesario, pero no hay como trasladarlo? Recordemos que con la legislación anterior a la ley vigente, el mercado se manejó por décadas, con abundante y permanente oferta. Actuemos antes de que el problema se agrave.

Felipe Obs / [email protected]

Recuerda a una “mujer líder, pionera, innovadora y valiente”

Isabel de Castilla, cuyo aniversario de nacimiento se conmemoró el 22 de este mes, es un arquetipo de mujer líder, pionera, innovadora y valiente. Fue ferviente defensora de los Derechos Humanos mucho antes del iluminismo, fomento las leyes de matrimonios mixtos reconociendo la dignidad en los hermanos indígenas y fue pionera en la lucha contra la esclavitud. Su visión le permitió anticipar el proyecto siglos antes de lo que posteriormente sería la Unión Europea y fundar hospitales de campaña en Granada, asistiendo personalmente a los heridos muchísimo antes de que exista la Cruz Roja. Su política exterior expansionista fue exitosa y con una constante búsqueda de pacificación.

Una mujer fuerte y líder que por algún motivo no convoca tanto como Frida Kahlo y que con algo de difusión sería un punto de referencia para muchas jóvenes. Nuestra ciudad de Buenos Aires tiene una calle en su honor y a la vez una gran oportunidad de valorar su figura.

Ezequiel Toti / PRESIDENTE INTERNACIONAL VICARIO, CROCE REALE / [email protected]

Mirá también