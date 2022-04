La ciudad de Córdoba es la única sede de filmación de la película “Recursos humanos”, una coproducción argentino-mexicana que tiene entre sus protagonistas a Juana Viale. El rodaje ya comenzó y luego de pasar por lugares como el Faro del Bicentenario, el jueves se grabó un restaurante de cocina india de barrio Observatorio (Mariano Moreno 846) que se ambientó como un burdel, con un trabajo de decoración a cargo de la directora de arte Lizette Ponce, ganadora de dos premios Ace.





El director del largometraje, el mexicano Jesús Magaña, contó a “Pasen y Vean”, la sección cinematográfica de la radio cordobesa Cadena 3, que la historia es la de un oficinista llamado Gabriel (el mexicano Pedro de Tavira), quien cuando queda libre la plaza de gerente de piso en una imprenta comercial cree que lo van a nombrar, porque es de los más capaces de la oficina y asegura merecer el nombramiento. Sin embargo, llega Mario, el hijo de unos amigos de los dueños de la empresa (Giuseppe Gamba), a quien sin experiencia le dan el puesto.









“Fue crear un mundo alterno en el que se habla mexicano, argentino y cordobés, con actores y actrices de esta ciudad”, valoró Magaña.

Sobre Juana Viale, quien ya pasó por otros puntos de la ciudad pero no participaba en esta escena, valoró: “Cuando la elegí la vi como una actriz más, no conocía tanto de su carrera, de su bagaje. Es una familia que tiene mucho en el medio. Sinceramente no sabía nada. Estamos contentos con su presencia en el proyecto”.

“La película cuenta esta venganza del empleado. Es una fábula sobre la absurda que es la lucha por el poder. Los personajes harán cosas álgidas y sucederán situaciones muy fuertes. Llevamos al extremo situaciones cotidianas”, adelantó. De momento, desde la producción revelaron que, con la ayuda de efectos especiales, grabarán la explosión de un automóvil y también roturas de vidrios, lo que deja entrever algo del tono que tendrá el film.

Las grabaciones de la producción de Prisma Cine (Córdoba) y Sobrevivientes Films (México) continuarán en sitios como la terraza del edificio Naranja X, lo que ofrecerá vistas panorámicas de la capital cordobesa. También pasarán por uno de los edificios de Gama, el hotel Quórum, la zona del Parque del Chateau y una casa en el Cerro de las Rosas, entre otros puntos.