“No es para vos, esta carrera es para otro tipo de gente”, “Es muy caro estudiar eso”, “No pierdas el tiempo en eso, andá por otro camino”. Joel escuchaba pero no se dejaba llevar por los prejuicios de los otros. Acababa de terminar el colegio y sentía que podía ir por más, aunque para él todo fue siempre un poquito más difícil que para el resto. Él quería ser ingeniero y estaba dispuesto a pelear para lograrlo.

Mendocino, de la ciudad de San Martín, Joel Sánchez recibió los golpes más duros cuando era niño. La muerte de su papá noqueó a una familia que no tuvo tiempo para asimilar el dolor en un contexto de crisis económica. Su mamá salió a limpiar casas y él y sus hermanos encontraron trabajo cosechando uvas en fincas de la zona.

Había que sobrevivir a todo eso y, además, ir al colegio a estudiar. Fue el mejor homenaje que le podría dar a su padre, la mayor muestra de esfuerzo ante la adversidad y una demostración de carácter de parte de un chiquito que supo administrarse los tiempos para no dejarse caer.



“Éramos menores y fue la única salida que encontramos para ganar dinero. La tarea era muy sacrificada pero aprendí mucho, le tomé la mano y pude terminar la secundaria”, recordó Joel en diálogo con Los Andes.

La batalla por las uvas

Joel no tuvo opción más que hacerse fuerte para ayudar a su familia. Es que el trabajo en la cosecha de uvas era severo y muy competitivo, la temporada iba desde diciembre hasta abril y, como se pagaba por la cantidad de uvas que había recolectado cada uno, nadie le tuvo piedad a él ni a sus hermanos. Había que luchar por cada peso.

Se levantaban a las 4 de la mañana y los llevaban hasta las fincas en la caja de un camión. “Te pagan según la cantidad que coseches. Si hay 1000 tachos en total para llenar, tenés que ser rápido porque te puede pasar que vos hagas 100 y otro 900. Al principio, de hecho, nos sucedía eso”, describió Joel a TN.



“Tenés que ser veloz para sacar la mayor cantidad posible. Vas aprendiendo y, al mismo tiempo, incorporás estrategias. Por ejemplo, yo era rápido corriendo con los tachos y mis hermanos eran rápidos en el corte de la uva. Cuando empezamos, competíamos contra gente que tenía 10 años en la cosecha y ganábamos unos 70 pesos por semana“.

La edad y su contextura física también les jugaba en contra: “Nosotros éramos muy chicos. No es lo mismo alguien alto y con fuerza que alguien bajito. Recién cuando cumplí 17 comenzamos a cosechar a la par de los más experimentados”.

La realidad los tenía atrapados en ese contexto hostil, pero Joel y sus hermanos no bajaban los brazos, no había margen para hacerlo: “Mi vieja nos recibía llorando de impotencia. Fueron años duros, pero gracias a eso pudimos salir adelante”.

​Changas y estudios



En abril, cuando terminaba la época de la cosecha, Joel volvía a clases y, después del colegio, ayudaba a la economía de su familia con su trabajo en un taller de chapa y pintura. “El dueño, Mario Barzola, me ayudó mucho”.



Joel Sánchez:” Después del colegio me sentía motivado para seguir estudiando”.

Con el colegio terminado, el mandato indicaba que debía buscarse algún trabajo y ahora sí olvidarse del estudio. Pero él no creía en eso, él quería ser ingeniero y se tenía confianza. Sabía que iba a ser duro porque no podría dejar de trabajar, pero se animó al desafío y se anotó en la UTN.

“Me sentía motivado para seguir estudiando, siempre había soñado con ser ingeniero aunque muchos me decían que no era para mí, sino para otro tipo de gente, que era muy costoso y que no lo intentara. Yo me daba cuenta de que podía mucho más y que no había nada que perder”.

De la escuela pasó a la universidad y de la finca, saltó a la firma constructora José Cartellone, que tomaba pasantes. “Conté mi historia y quedé seleccionado enseguida, me apuntalaron y me dieron todas las posibilidades para que jamás abandonara mi carrera. Siempre estaré agradecido”.



Su aventura académica también implicaba una mudanza hacia la capital mendocina. Un cambio fuerte para un adolescente que no estaba acostumbrado al ritmo de la gran ciudad: “Una sola vez había visitado la ciudad de Mendoza, éramos una familia humilde que nunca antes había salido del barrio Municipal de San Martín. Me perdí un millón de veces y me sucedieron miles de anécdotas”.

Su ajustada situación económica le achicaba el margen de error. Con algunas becas que lo ayudaban con gastos, el estudiante estaba obligado a tener un buen promedio para mantenerlas. Cada examen era una final que no podía perder, a cambio, recibía un importe para cubrir gastos de transporte, comedor, fotocopias y una residencia para estudiantes.



En este contexto, le llegó un mazazo inesperado: la empresa en la que trabajaba entró en crisis y debió reducir personal. Perdió el empleo, pero su situación ya era otra. Los conocimientos que había adquirido en la facultad lo posicionaban de otra manera en el mercado laboral y, aunque aún no tenía el título, la firma Cartocor, que pertenece al grupo Arcor, lo contrató para hacer sus primeras armas como ingeniero.

La indemnización del anterior empleo fue para cubrir sus gastos estudiantiles, una inversión a futuro que finalmente comienza a dar sus frutos, como aquellas uvas que regaba con paciencia durante un tiempo y luego le tocaba cosechar.

El sueño cumplido

Llegó el día. 2 de agosto de 2021, Joel rindió en la UTN “Proyecto Final” y escuchó la frase con la que se ilusionó durante cinco años: “ya sos ingeniero electromecánico”. De inmediato las cosas empezaron a cambiar: “Me recibí y me ascendieron inmediatamente”, cuenta hoy sobre su nueva vida como profesional.



Conmovido ante el sueño cumplido, Joel descargó su emoción en su cuenta de LinkedIn: “Luego de 5 años y 4 meses mi vida cambió para siempre. Todos los prejuicios quedaron atrás, que era una carrera infinita, que perdería tiempo y que se necesitaban recursos. Al calor del sol y con la ropa sucia en una finca igual me imaginé un día levantando el cartel de ingeniero electromecánico”, expresó.

“Mi experiencia dice que se puede”, aseguró Joel que siente que su historia puede inspirar a otros a dar el salto tal como lo hizo él. “Les quiero aconsejar a los estudiantes que en algún momento se sienten perdidos. Siempre anhelé llevar a mi familia a otro nivel y jamás perdí la esperanza. Siempre soñé con un futuro mejor y no reniego de quienes me desalentaron. Nadie en nuestro entorno, familia ni amigos, había alcanzado a ser profesional”, confesó.

Con el título bajo el brazo y la emoción recorriendo todo su cuerpo, Joel fue a buscar a su mamá para darle el abrazo que se merecían después de tantos años de lucha. “Era un mar de lágrimas como yo”, recordó el joven, que luego fue a buscar a su novia Bianca, que también cursa la carrera de ingeniería.



Por último fue el turno de los hermanos Rubén, Sofía e Ignacio, que fueron los primeros en inspirarse con la historia de Joel y, tal como lo hizo él, siguen estudiando en búsqueda del título universitario.

Pasada la revolución de la recibida, el flamante ingeniero fue contratado por Ternium, una compañía productora de acero que pertenece al Grupo Techint y el mes pasado se mudó a la Ciudad de Buenos Aires. “Me alquilaron un departamento hermoso y me dieron todo para venirme. Me estoy acomodando y no sé ni el barrio donde vivo”, bromea el joven que refleja como nadie el clásico dicho: cosecharás tu siembra.