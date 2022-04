La CGT decidió no adherir a la convocatoria oficialista y tendrá su propio acto. Foto: Archivo.

A través de un comunicado, la CGT informó que no participará de la convocatoria oficialista y tendrá su propio acto por el Día del Trabajador.



“Desde las 62 Organizaciones Peronistas que conduce Hugo Benítez, la disidente de Ibarra (taxistas) y la CGT se comunica que no somos parte ni concurriremos al acto que se está convocando en nombre de la rama sindical del Partido Justicialista”, comienza el texto.



“El verdadero e histórico Movimiento Obrero Peronista va en busca del espacio que le pertenece, por ello estamos trabajando en la realización de nuestro propio acto en el predio de Obras Sanitarias a realizarse en el mes de mayo”, añade.



Sobre el final, agrega que “será un gran encuentro de trabajadores peronistas que como siempre, nos comprometemos a luchar por la defensa del trabajo y la grandeza de la Patria”.