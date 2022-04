Este jueves, en LAM, Ángel de Brito se comunicó con Patricio Ramírez, camarógrafo de El hotel de los famosos que fue despedido recientemente del reality tras ser denunciado por mujeres del programa por acoso.

“Uno de los técnicos fue denunciado por mujeres del programa y participantes por acoso. Uno de los que estaba grabando ahí, uno de los camarógrafos. La productora lo echó. El camarógrafo dice que las denuncias son falsas y que echan por la borda sus 42 años de trayectoria como camarógrafo y enumera todos los lugares en los que trabajó”, dijo De Brito al aire y luego leyó parte del descargo que el profesional realizó en su cuenta de Facebook.













“Buenos días a todos. Compañeros de trabajo, hoy me comunicaron las autoridades productora de contenidos bxfsh que dejó de pertenecer al proyecto “Hotel de los famosos” por 2 motivos. Según ellos existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido, que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Cuando me dirigía hacia ellas con mi saludos de todos los días. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador. Eran buen día genia. Hola amor. Que linda estás hoy. Qué bien te queda esa remera o ese pantalón o ese color de ropa. Linda. Hermosa. Te quiero. Bonita o divina. Les regalaba un dulce, un chocolate”, precisó Patricio Ramírez al comienzo.

“Mi manera de tratar a las personas, en este caso personal femenino, fue siempre con ese léxico… Conocí y trabaje con muchas periodistas que hoy en la actualidad están frente cámaras conduciendo programas tanto en canal de aire como como en cable. Jamás he tratado así de la manera que ustedes hoy me están denunciando, con mala intención o doble intención, quisiera dar nombres pero por código me los guardo”, siguió.

“Si hoy ustedes se sintieron acosadas por como soy o me dirijo verbalmente, les pido mil disculpas. Dicho esto, me cagaron la trayectoria de 42 años de experiencia en el medio televisivo”, siguió y se despidió de manera crítica: “No se olviden de algo: somos todos un número, te sacan y te cambian. Así se maneja la TV. Me despido del país. Gracias totales, los quiero mucho”.