Arturo López, playero agredido en un estacionamiento en Montserrat.

El adolescente de 17 años que en noviembre del 2021 golpeó y dejó internado al playero Arturo López, se entregó en la noche de este jueves luego de permanecer prófugo durante cinco meses. Según fuentes policiales, el menor se presentó de forma espontánea en el Centro de Admisión y Derivación Inchausti y está acusado de “lesiones graves”.



Agustina, una de las hijas del playero, habló con los medios para contar la situación actual de salud de su padre y también opinó sobre la decisión que tomó el atacante.



“Mi papá sigue internado, con días mejores que otros. No entiende qué le pasó ni está en condiciones de entenderlo. Al menos nos reconoce y se hace entender”, explicó Agustina en diálogo con Antonio Llorente por la AM990. También señaló que los médicos le indicaron que es probable que tenga secuelas.

“La entrega de este chico (el culpable) es todo un montaje. Siento que es una estrategia que tiene la familia porque está a punto de ser mayor de edad. Espero que la Justicia actúe en forma competente. No creo que vaya a recibir Justicia”, manifestó.



Aunque por el momento el joven está acusado de “lesiones graves”, la hija fue consultada sobre la posibilidad de que haya otra imputación: “Es poco probable que den homicidio en grado de tentativa”.



“No va a pedir perdón, y si pasa, es un montaje. Hace unos días salió a hablar el padre a decir que era todo un circo, que no lo dejaban ver a su bebé, que le queríamos sacar plata. Su bebé de casi 18 años casi mata a mi papá”, sostuvo.



Por último, y con respecto a la salud de su padre, comentó que él las reconoce y se hace entender hablando: “Es todo con terapia y rehabilitación, pero es difícil. Todos los días son distintos. Él perdió el habla y con la movilidad todos los días está mejor, gracias a Dios”.