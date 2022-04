En 2008 daba escalofrío el futuro, en todo el mundo, y a España le aguardaba una basura como esperanza, pues se desmoronaba la economía, nacía la protesta más feroz de lo que iba de siglo, nacieron partidos de protesta contra la paradoja de la pobreza que sustituyó a la euforia con la que se inauguraron el euro y otros símbolos del bienestar que no fue, y el porvenir de la juventud eran el paro o la huida.

Una de aquellas jóvenes que se marchó del desastre era una muchacha, Violeta Serrano, que eligió a Argentina como destino. Iba con unos papeles de estudiante, y llegó a Buenos Aires el 15 de junio de 2013. Había nacido en 1988, cuando aquí gobernaba Felipe González, estaba a punto de inaugurarse el esplendor de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, y parecía, como escribió una vez el poeta republicano Jorge Guillén, que el mundo estaba bien hecho.

El mismo poeta escribió luego, en pleno exilio, “el mundo está mal hecho”, y de ese mundo mal hecho huía Violeta en 2013, en el centro mismo de la decepción general española (y europea).

Fue a buscar trabajo a Clásica y Moderna, la librería de la española de origen, y también hija y nieta del exilio español, Nau Poblet, que luego la adoptó como si la propia Violeta Serrano fuera una exiliada económica del nuevo período de decepción del país de la que ambas eran originarias.

Al principio del libro en el que describe su decepción generacional (Flores en la basura. Un relato personal de la generación perdida. Península), dice Violeta: “Soy hija de la democracia española y necesito sentir que no hemos olvidado el olor de la sangre”.

Por eso escribe, y su escritura es sensible y desgarradora, una mezcla de la prosa de Manuel Vázquez Montalbán, el autor de la serie del detective Carvalho, y Rosa Montero, acaso la mejor periodista (y gran escritora) de la época democrática española. Violeta escribe desde la perplejidad del fracaso de la gente de su tiempo.

Ella hizo tres carreras, tuvo tres premios extraordinarios en la Universidad de Barcelona, cuando nadie tenía miedo a perder su trabajo, pero la crisis de 2008 ensombreció los años más productivos de su vida y fue entonces, en 2013, cuando decidió el viaje argentino, en cuyo transcurso escribió su primer libro de denuncia generacional: “Poder migrante”. Y ahora ha escrito este “Flores en la basura”, título que recuerda a otro del norteamericano Richard Ford, “Flores en las grietas”, que va de otros cristales rotos.

Desde que se fue (ahora alterna un pueblo de León, donde vive, Valencia, donde enseña, y su querida Argentina, donde le falta Natu Poblet, fallecida hace unos años) se ha sentido en el mismo limbo que muchos de su generación.

“En un limbo, sí. Se supone que teníamos que llegar al lugar que nos habían prometido, si estudiábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer. Bueno, pues no. Es como si estuviéramos en una cinta de correr que no te lleva a ningún sitio. Eso es muy duro, porque un paraíso perdido es algo tremendo”.

Lo que dice en el libro, me explica Violeta Serrano, “es que no hay que quedarse en la queja. Sí, hay que protestar, poner sobre la mesa que esto no está bien, porque el contrato social se está rompiendo, pero tenemos que seguir adelante”.

“El hecho de que mi limbo esté entre Argentina y España –continúa– me hace comparar. Los jóvenes, y la población en general de Argentina, tienen una situación muy difícil porque han tenido muchas crisis encadenadas. Pero nosotros tenemos mucho que aprender de eso. En Europa estamos mal, es cierto, pero tenemos una mejor base que en Latinoamérica, y sobre ese soporte debemos avanzar”.

¿Por qué elegiste Argentina?, le pregunté a través de zoom, y me respondió desde su casa llena de maderas en el pueblo de León donde tiene su base de regreso del exilio argentino… “Elegí Argentina”, me dijo, “porque amo la literatura y me pareció un país en el que podía desarrollarme profesionalmente. Argentina me dio esa oportunidad, a pesar de su mala situación económica… Y ese país me dio la posibilidad de convertirme en adulta cuando me tocaba, cosa que en España no era posible. Me dio trabajo de lo mío. Me dieron la posibilidad de crear y dirigir una revista propia. Me dieron la posibilidad de crear un posgrado… La revista es Continuidad de los libros, que fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí sigue en pie. Después la FLACSO me dio la oportunidad de dirigir un posgrado en escritura y comunicación, y ahora tenemos uno nuevo de literatura y discurso político. O sea: ahí no había miedo a darle oportunidades a gente joven bien formada, cosa que en aquel momento sí sucedía en España, donde todo parecía un muro por el que no podías insertar ideas, sobre todo si no tenías contactos”.

La llegada a Argentina “fue un shock muy fuerte. En primer lugar, yo desconocía la inflación, por lo menos a esos niveles que hay ahí. Tener una moneda que no vale nada, pensar todo el tiempo en dólares… La inseguridad era también un factor feroz: debías estar alerta por lo que te pudiera pasar. Pero Buenos Aires es un hervidero cultural tremendo y puedes hacer muchas cosas”.

Así que Violeta se enamoró de Argentina, y ahí sigue, enganchada, aunque resultan evidentes las grietas sucesivas que ha padecido y padece el querido país de adopción. ¿En qué momento se jodió Argentina, le pregunté, parafraseando al Vargas Llosa de Conversación en La Catedral? “No tiene un momento único”, me dijo Violeta. “Creo que en todas las sociedades todos tenemos parte de la culpa. Hay mucha desconfianza en Argentina por su economía. Es una economía súper incierta y por eso pocos se atreven a invertir, pero pienso que ya todo el mundo es así. Lo que pasa es que los argentinos son súper creativos y se buscan la vida”.

–Tú asumiste un riesgo, y allá te fuiste. ¿Eres una heroína o eres simplemente Violeta?

–Yo soy simplemente Violeta. Todos en nuestra vida hacemos lo que podemos. Me reconozco muy audaz, eso sí. Sabía que Argentina era un país difícil, pero en el que uno podía hacerse un sitio… Aquí había un muro y en Argentina y en Argentina había puertas abiertas.

-El título de tu experiencia es Flores en la basura. ¿Cuáles son las flores, qué es la basura?

–La basura es el muro, las flores son los jóvenes. La generación perdida del subtítulo también somos nosotros porque estamos en ese limbo. Yo me fui de la zona de confort, a los 25 años, jamás me había subido a un avión intercontinental. Argentina tiene mucho en común con nosotros, pero tiene un montón de cosas a las que hay que adaptarse. No es algo malo, eh. Pero pasar por ahí es bastante doloroso. También eso implicó hacerme adulta sola.

Su acento ahora se parece al de Natu Poblet, su maestra librera, una leyenda que le abrió la puerta a un país que ahora también es el suyo. No dejen de leer Flores en la basura, acaso se encuentren en él.