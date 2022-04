En medio de los cuestionamientos de la mesa de Juntos por el Cambio al diputado nacional Javier Milei, a quien por el momento descartaron como posible aliado, el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, volvió este viernes a criticar al libertario.

“Juntos por el Cambio no puede saltar al vacío, me parece muy bien que hayamos incorporado el tema de Milei en el documento, porque no forma parte de la coalición. Estaría bueno que Milei camine una villa, un barrio, que mire a la cara a un pobre. Ahí se va a dar cuenta de que necesitamos escuelas públicas y servicios públicos, que necesitamos un Estado presente”, apuntó Morales.

En declaraciones a Radio Con Vos, el dirigente radical precisó: “Milei crece porque hay un sector grande de la sociedad que tiene un descontento importante con la política. No solo con el Frente de Todos, sino también con Juntos por el Cambio”. Y agregó que en ese escenario, es lógico que tenga éxito “cualquier irresponsable que se pare diciendo cosas que son hasta una insensatez”.

Noticia en desarrollo.

LGP​