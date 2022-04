Las hijas de Beatriz Salomón presentaron una grave denuncia contra su padre Alberto Ferriols. La periodista Andrea Taboada mostró en LAM (América, a las 20) el texto del documento labrado en sede policial y puso al aire el audio de la menor de las hijas de la vedette fallecida, Bettina Ferriols Salomón, pidiéndole ayuda y diciendo que tiene miedo.

La denuncia que presentaron las hijas de Beatriz Salomón -Bettina, de 18 años y Noelia, de 21- es por amenaza simple. Ya hay un abogado actuando en el caso. El problema de las jóvenes con su padre, conforme explicó Taboada en el ciclo de Ángel De Brito, viene de lejos, pero la gota que rebalsó la paciencia de Bettina se produjo pasadas las 20.30 del día de ayer, jueves.

En ese momento, Alberto Ferriols se hizo presente en la casa donde viven sus hijas junto a Blanca, una señora que trabaja allí desde hace años. “El padre ingresó a la casa diciendo que se iba a quedar a vivir ahí -detalló Taboada-. y que el perro de Bettina, un pitbull, se tenía que ir“.



Andrea Taboada expuso en LAM la dura situación que atraviesan las hijas de Beatriz Salomón. Captura TV.

Bettina está asustada porque, conforme ella misma explicó en el audio que le había enviado a Taboada en el mes de enero último, le tiene un gran temor a su padre.

Ayer, cuando Ferriols ingresó al departamento donde vive con su hermana, decidió juntar unas cuantas cosas e irse de la casa. Huyó a la casa de su tío Daniel Salomón y su mujer Liliana Vasiluk, quien luego salió al aire por vía telefónica en LAM. Desde allí, decidieron hacer la denuncia policial por amenazas.

Conforme expusieron en LAM, las hijas de Beatriz Salomón también habrían tenido problemas con su padre por la venta de un auto Mercedes Benz de su madre al igual que una gran cantidad de ropa que le pertenecía a Beatriz.

“Me lavaron la cabeza”

Andrea Taboada señaló que habría temas mucho más graves aún que generan el miedo de Bettina y Noelia hacia su padre, pero manifestó que a pesar de que ella conoce de qué se trata el problema, no le corresponde contarlo si las chicas no deciden contarlo.

Entre otras cosas, Taboada -quien precisó que está autorizada por la familia a contarlo- agregó que Noelia y Bettina están preocupadas por el riesgo de quedarse sin casa y que sufrieron malos tratos. “Ellas recurrieron a la prensa porque quieren que la situación se visibilice“, indicó.



En LAM expusieron el padecimiento que tienen las hijas de Beatriz Salomón, quienes denunciaron a su padre. Captura TV.

Por otra parte, la panelista de LAM indicó que Bettina y Noelia tenían prohibido por su padre ver a sus tíos, hermanos de Beatriz. Cansada de la situación, que toleró durante “casi tres años”, Bettina decidió recurrir a sus tíos y contar todo lo que estaba sucediendo. “Me lavaron la cabeza”, indicó Taboada que le había dicho Bettina cuando la contactó para pedirle socorro.

Tras la denuncia radicada en sede policial el jueves por la noche contra Alberto Ferriols, en el domicilio de la calle Pacheco de Melo, en el barrio porteño de la Recoleta, quedó viviendo Noelia, la hija mayor de Beatriz Salomón.

Su hermana Bettina no volvió a esa casa, pero aseguraron en LAM que se sabe que está a buen resguardo. En el departamento donde está ahora Noelia, puso custodia policial.

Habló la cuñada de Beatriz Salomón

Una vez expuesto el problema en LAM, pidió salir al aire por vía telefónica Liliana Vasiluk, cuñada de Beatriz Salomón, quien se está ocupando junto a su marido Daniel Salomón de asistir a Noelia y Bettina ante el sufrimiento que están experimentando.

“Tengo cosas atragantadas desde hace tres años. Los ovarios me llegaron a la garganta”, empezó diciendo Liliana. Y añadió que después de haber acompañado a Bettina a hacer la denuncia policial, “anoche no dormimos”. “Llegamos a las cuatro de la mañana de la comisaría”.

Tras señalar que lleva meses estresada por este tema, contó que más de una vez tuvo que ir a buscar a sus sobrina Bettina quien la llamaba y le decía: “Tengo hambre, vení a buscarme”. “Tenía miedo de comer en su casa, de que le pusieran cosas, porque, de hecho, ya le ha pasado“, añadió.



Hay custodia policial en la casa de las hijas de Beatriz Salomón en el barrio porteño de Recoleta. Captura TV.

“Todo lo que me ha dicho mi sobrina lo creo, por algo estoy hablando acá. Y por algo, ella hizo la denuncia”, afirmó.

“Lo único que quiero decir es que mis sobrinas perdieron a la madre biológica, a la madre del corazón y durante tres años, a sus tíos”, dijo, y se quebró la cuñada de Beatriz Salomón.

Luego, agregó: “A su papá prácticamente no lo conocían y tuvieron que quedarse con una persona, que según ha dicho Bettina: ‘¿Cómo mi mamá nos dejó con ese monstruo?’”.

“Estamos haciendo lo que tenemos que hacer: proteger a nuestra sobrina, amarla, cuidarla y hacer lo que nos pidió desde el día que cumplió 18”.

“Yo le preguntaba al papá por qué la nena no me atiende -siguió-. Y él inventó un montón de cosas para que las nenas se alejen de nosotros y las nenas lo reconocen que les llenó la cabeza para que se alejen de nosotros”.

“Bettina me mandó un mensaje y dijo que quería vernos. Nos esperó y se escondía, porque decía que iban a saber dónde estaban e iba a exponernos. Nos encontramos en una plaza con el mate y de la emoción se olvidó el termo. Hay tanto para contar…”, sumó Liliana.

“La violencia contra las chicas comenzó el mismo día que se fue Beatriz. Cuando termina de partir Alberto le dijo a Blanca ( la señora que trabajaba en la casa de Beatriz) llevate las nenas. Después de ese día no las abracé más hasta que Bettina apareció”, continuó el testimonio de Liliana Vasiluk.

“Las separaron de nosotros desde el día que se fue su mamá. Nunca hicimos el duelo con ellas”, lamentó. Y dijo que Bettina, “cuando cumplió 18 años, se animó y dijo que nadie le iba a prohibir ver a su familia materna”.

“Han inventado de todo -aseguró-. Han hecho de todo. Hasta unos videos… que ya voy a hablar. Le hicieron hacer videos a Beatriz cuando ella no estaba bien”.

“¡Las cosas que nos enteramos en la comisaría!-se horrorizó la cuñada de Beatriz Salomón-. Bettina contó cosas que queríamos morir”.

“Quiero que mis sobrinas y mi marido sean felices de una vez por todas. He padecido todo esto al lado de mi marido. Sólo Dios sabe lo que ellas han sufrido al perder a Beatriz. Es una película de terror”.

AS