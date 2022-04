“Era todo normal, salvo que él abusaba de mí. Podía jugar al burako con mis viejos en el club como si nada, ellos no sabían lo que pasaba y él no lo decía”. Así recuerda lo que padeció Darío Schvartz (38), una de las víctimas de Alberto Cirulnik, profesor del colegio ORT, con sedes en los barrios de Belgrano y Almagro.

Darío sigue en busca de justicia. Hace cuatro años, en diciembre de 2018, demandó al médico pediatra por abuso sexual y corrupción de menores. La presentación la hizo con Malena Filmus (32, hija del ex ministro de Educación Daniel Filmus) y Leandro Koch (38), ex alumnos de la ORT, que iban a primer año del secundario cuando ocurrieron los hechos.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó el sobreseimiento del acusado en 2020, por prescripción del delito. Todavía el recurso de apelación no fue resuelto por Casación.

Más de 30 víctimas dieron testimonio, desde pacientes y alumnos de las escuelas donde trabajaba, hasta hijos de sus amigos y su propio sobrino. Las denuncias contra el pediatra, hoy de 71 años, se extienden por hechos que van desde 1975 hasta 2012.



El médico pediatra Alberto Cirulnik tiene 71 años.

¿Qué vínculo te unía con Cirulnik?

Cirulnik y su esposa eran amigos de mis papás y también clientes del estudio contable de mi familia. Además, mis papás y él tenían amigos en común en el club Karima. Y yo era mejor amigo del hijo más chico de él.

¿En el club ocurrían los abusos?

Los abusos fueron en el club, en la casa de él y en su consultorio, porque también era mi pediatra. Como fueron tantas veces me cuesta distinguir bien cuál fue la primera vez, creo que en el club a los 8 años cuando compartía mi familia un bungalow con la suya. Por la tarde, mientras mi papá jugaba al tenis y mi mamá al burako, él se quedaba a dormir la siesta y abusaba de mí. Cuando sos chico siempre alguien te lleva a acostar, entonces él me hacía masajes por todo el cuerpo para que me relaje y me masajeaba el pene durante mucho tiempo. En algunos casos me pedía que hiciera lo mismo que él me hacía. También en el consultorio, para revisarme los ganglios de la axila, me manipulaba el brazo para que le tocara el pene. No sabía que era abuso lo que pasaba.



Darío fue abusado por el pediatra desde que tenía 8 años. Foto Germán García Adrasti.

¿Ya había una denuncia previa a la tuya en la ORT contra el médico?

Sí, fue el caso de Leandro. Lo abusó a los 12 años y el mismo día fue a su casa y se lo contó a la mamá. Ella fue a ORT a contar lo que había sucedido, pero el colegio no hizo nada. También a otras 18 personas las abusó ahí, por eso la escuela no está exenta de responsabilidad. Nunca se contactaron con las víctimas, podrían haber hecho algún tipo de reparación, cuando presentamos la denuncia solamente lo echaron.

¿Abusaba de niñas y niños de entre 8 y 12 años?

Sí, quienes no estaban desarrollados. En ORT era secundaria y él agarraba a los que estaban en 7mo. grado, que hacían ese grado antes de arrancar el secundario.

¿Cómo fue el proceso hasta que lo contaste?

Cuando crecí lo olvidé, lo reprimí. De más grande hasta fui de vacaciones con él y no me acordaba de los abusos. Hasta que en algún momento de la vida saltó. A mucha gente le pasa que lo puede hablar después de los 40, 50 años, a diferencia mío.



El colegio ORT.

¿Cuándo lo pudiste contar?

Por primera vez, lo mencioné en terapia a los 21 años. El psicólogo me empezó a preguntar y no estaba preparado, así que dejé la terapia. Lo volví a guardar y recién lo hablé a los 25 con una novia de ese momento. Después les conté a mis papás y amigos. Me sentí muy feliz y aliviado.

¿Y las personas de tu entorno que se enteraron de lo que te pasó, cómo lo tomaron?

Al principio, cuando yo solo hablé, generaba ciertas dudas en el entorno, porque era mi palabra contra la de él. Me daba mucha bronca que no me creyeran los amigos de mis papás y de Cirulnik, porque estaba diciendo la verdad. Me dolió muchísimo. Pero después de la denuncia que presentamos en 2018, salieron a la luz muchos casos y ahí ya no hubo dudas. En el medio, él me demandó por injurias.

¿Por qué creés que no te demandó por calumnias e injurias?

Al demandarme solo por injurias se terminó deschavando. En la injuria no importa si es verdad o mentira lo que uno dice, solo él tenía que demostrar si dije eso o no. Pero a mí no me permitía demostrar que lo que había dicho era verdad. Quise demostrar que me había abusado y ofrecí como testigos a Leandro, Gabriel -sobrino de Cirulnik-, Mariano Gorvach -ahora vive en Israel- y a mi psicólogo. Pero la Justicia no aceptó las pruebas. Luego, él se acercó para desistir el juicio y acepté.

¿Ese juicio contra vos frenó tus ganas de buscar justicia?

Me puse muy mal, pero después tomé fuerzas. Me puse hiperactivo, me dedicaba a conseguir pruebas y conocí a Leandro. Por suerte no me deprimí. Me fortaleció. Aunque por un tiempo abandoné el tema hasta que escribió por Facebook Malena Filmus. Un día nos juntamos con ella y Leandro, y entendimos que había que denunciarlo.

¿Cómo vivís el proceso judicial desde que lo denunciaron?

La denuncia se hizo pública al instante y sirvió para que otras personas también lo denunciaron. Eso me puso muy feliz, porque uno no se siente tan en soledad. Pero a nivel judicial, es muy malo el proceder. La Justicia es muy lenta, van cuatro años y no pasó nada. Hubo justicia social, pero no hubo justicia en los tribunales.

Pese a la prescripción, que es lo que apelaron, ¿creés que pueda haber una reparación mediante el juicio por el derecho a la verdad?

Si no hay justicia que lo sancione, tengo fe que se haga el juicio por el derecho a la verdad. De esa forma, confirmarán que abusó.

¿Qué mensaje les darías a las personas que pasaron por lo mismo y no se animan a contarlo?

Ojalá lo puedan hablar en lugares de confianza, como grupos de personas que pasaron por lo mismo o terapia. Hablarlo en círculos donde no sale de ahí, libera, lo cual es muy bueno y se mantiene el secreto. Después contarlo a la familia, a los amigos y quizás encarar al abusador, pero ese es otro proceso y es necesario estar preparado para pelear.

¿Y qué le dirías a alguien que no cree en una persona que cuenta que sufrió un abuso?

Le diría que crea porque alguien está contando algo íntimo, muy doloroso y yo no creo que una persona mienta con esto. No creerle a una persona que dice que fue abusada es hacerla padecer un doble dolor.

El proceso judicial



En febrero de 2020, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó el sobreseimiento del pediatra.

La decisión de la Justicia se basó en la ley que existía en el período en que se cometieron los abusos. Establecía que el delito había prescripto dado que habían pasado más de 12 años del último caso denunciado.

Las abogadas de los denunciantes, Nadia Marina Rivas y Andrea Verónica Quaranta, apelaron el sobreseimiento en marzo de 2020.

A casi dos años, desde que la causa llegó a la Sala III de la Cámara de Casación Penal en lo Criminal y Correccional, no se resolvió el recurso.

“En esa misma sala, tuvimos ​un caso similar -dos hermanas abusadas por su hermano mayor-. Los jueces sostuvieron que la causa estaba prescripta pero por el derecho a la verdad de las víctimas, se hará la investigación”, explica Rivas a Clarín.

El juicio por el derecho a la verdad atribuye responsabilidad, es decir, indica que una persona cometió los delitos, pero no fija una pena.

Por eso, la letrada considera que la causa contra el pediatra no prescribió. “Para la época en que se cometieron los abusos, ya había tratados internacionales que obligaban a Argentina a investigar los delitos contra niñas, niños y adolescentes“.

Las normas cambiaron con el paso del tiempo y ampliaron la protección a las víctimas de este tipo de delitos. En 2011, la ley Piazza modificó los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia y estableció que ese plazo empieza a correr desde que la persona abusada llega a los 18 años.

Después, en 2015, se sancionó la ley 27.206 que modifica el Código Penal para la prescripción de delitos sexuales y trata. Establece que el plazo comienza a correr desde que la víctima hace la denuncia.

Dónde pedir ayuda

La línea 102 es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Pueden llamar las niñas, niños y adolescentes ante una situación de amenaza, de vulneración de derechos, para pedir asesoramiento o hablar con alguien.

También se pueden comunicar familiares, otras personas adultas referentes (docentes, vecinos, organismos gubernamentales y de la sociedad civil) y cualquier individuo que sepa o sospeche sobre la afectación de los derechos de un menor de edad.

EMJ