En La Rioja hay una niña, Arcoiris, que relata abusos sexuales por parte de su abuelo paterno desde que tiene 2 años. Ahora tiene 6, y sigue relatando abusos. La madre ya hizo cinco denuncias. La nena habló en Cámara Gesell, fue revisada por médicos, escuchada por psicólogos. Los abusos están acreditados. La madre fue sometida a pericias psicológicas que fueron favorables. Su padre y su abuelo denunciados se negaron a las pericias. Arcoiris no quiere ver más a su padre, ni a su abuelo. Ya se lo dijo a su mamá, al Asesor de Menores, a las abogadas. Tampoco quiere ir a la escuela, y es que por ahí la busca el padre para llevarla a la casa donde ocurren los abusos que cuenta Arcoiris.

La Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, interpuso dos Amicus Curiae. Uno en el expediente Penal pidiendo que “se investiguen en profundidad las denuncias de abuso, evitando la revictimización de la niña”. La Defensora aún está a la espera que se expida el Tribunal Superior de Justicia. El segundo es en la parte civil, donde exigió “medidas de resguardo y protección de la niña”. Y pidió que en tanto se presenten los informes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y de la psicóloga, Arcoiris “permanezca en el domicilio materno, respetando la voluntad expresada por la nena”.

Además de la Defensora Nacional, se involucraron en la causa más de quinientas personalidades y organizaciones sociales y de derechos humanos, que le pidieron al Poder Judicial de La Rioja que protejan a Arcoiris y a su mamá: “Exigimos a las autoridades de La Rioja, en especial al Poder Judicial, que impidan que a la niña Arcoiris continúen siéndole vulnerados los derechos humanos“.

El documento también está firmado por más de veinte diputadas de todo el arco político, entre ellas Monica Macha: “El caso de Arcoíris demuestra la violencia judicial y la revictimización a la cual se somete a los niños y niñas que fueron abusados sexualmente. Arcoíris habló y nosotras tenemos la obligación ética y política de acompañarla en los cuidados y un acto de justicia reparadora. Acompañamos y apoyamos a la madre de Arcoíris porque el cuidado de las infancias tiene que ser un horizonte político para una vida libre de violencia y más justa. La agenda de abusos sexuales en las infancias es la agenda del feminismo popular”, dice Macha a Clarín.

En el documento está nombrado el Asesor Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Pupilar Pablo Cubillo y la jueza Jesica Diaz Marano, que tiene en sus manos toda la causa, pero aún no tomó ninguna medida de protección. Díaz Marano, que es jueza de violencia de género y protección integral de menores, meses atrás dejó en libertad a un hombre que intentó matar dos veces a su pareja. La mujer terminó huyendo de La Rioja. Díaz Marano también sobreseyó al abuelo de Arcoiris en las dos primeras denuncias de abuso, y sin pedir nunca pericias para él ni para el padre de Arcoiris, que sigue permitiendo el contacto con la nena.

Díaz Marano está casada con Jorge Cáceres, abogado defensor de varios hombres acusados por trata de personas y explotación sexual, dueños y encargados de redes de prostíbulos que se multiplicaron en La Rioja por los años 90. Entre ellos Fernando el Chenga Gómez, denunciado por proxeneta en la causa de Marita Verón, desaparecida hace ya más de 20 años al ser secuestrada por una red de trata.

“Están encubriendo a un abusador”​



Cinco años duró la pareja. Cinco años de violencia, dice ella, que nunca se animó a denunciarlo, pero sí a dejarlo. Cuando su hija tenía dos años y medio vio que estaba mal pensó que era por la separación, y la llevó a una psicóloga. Varias sesiones después, la profesional le dijo que la nena estaba siendo abusada. Inmediatamente hizo la denuncia. Al tiempo hizo otra más, porque la Justicia la obligaba a que la nena siguiera yendo a la casa del papá. La misma Justicia enseguida sobreseyó al abuelo acusado por abuso. Los dos fallos están apelados.

Tantas veces Arcoiris pidió, rogó, pataleó y lloró para no ir a la casa de su padre que ella la escuchó y no lo permitió. Pero el padre la denunció a ella por impedimento de contacto. Entonces sí la Justicia fue veloz y muy expeditiva y le otorgó la guarda al padre. Hubo meses enteros durante la pandemia que la madre no pudo ver a su hija, solo por zoom.

Los informes médicos que están en la Justicia hablan de “eritema, plica, hiperemia”, pero el abogado del padre desacredita a la madre. Hay un arreglo provisorio que dice que la nena tiene que ir una semana con su madre y otra con su padre. Desde entonces la madre ya hizo tres denuncias nuevas. Su hija ahora que ya tiene 6 años cuenta los abusos en forma más detallada. Dijo que su papá estaba en el baño cuando el abuelo le hizo “cosas feas”. Y que otra vez el papá la llevó a comer afuera después de “las cosas feas”.

“A la madre le dicen que fabula, miente y le llena la cabeza a su hija. A ella le pidieron pericias psiquiátricas y le dieron perfecto. El abuelo abusador y el padre denunciado por permitir estos abusos se negaron a realizarse pericias psiquiátricas. Y la Justicia no se las exige”, explica a Clarín Elida Barrera, abogada de la madre.

“La jueza Jesica Díaz Marano tiene todo en sus manos y no dicta medidas de protección para la nena. Encima ya sobreseyó dos veces al abusador. Tampoco le respondió a la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes”, agrega Barrera, que cuenta que todos los testigos de la madre están “amenazados” o fueron “denunciados”.

“Están encubriendo a un abusador. Se busca quitar de foto el tema principal que es el del abuso para desviar la atención a la madre. La madre sufrió violencia de género con él, y nunca lo denunció pero la madre de ella sí, porque él le arrancó a la niña una vez en la calle, y le pasó con el auto por encima. Le afectó el tórax y dentro de poco va a ser operada”, asegura la abogada. El padre trabaja como administrativo en la Legislatura. El suegro trabajaba en el Superior Tribunal de Justicia.

“El Sistema Judicial no escucha a la nena”

La abogada Giselle Videla cuenta que tras aquel intento de femicidio a la abuela de la nena, en abril de 2021, cuando “le arrancó a la nena de las manos” y la abuela cayó al piso y él la atropeyó. fue que se creó el equipo de trabajo “Justicia por Arcoiris”.

“Somos abogadas que acompañamos a la madre en defender los derechos vulnerados de la niña. La madre está siendo criminalizada y castigada por el Sistema judicial, que es lo que pasa en todo el país, hay una violencia institucional tremenda que se da contra las madres protectoras que deciden defender las palabras de sus hijes y realizar las denuncias correspondientes y luego instar a la protección de sus niñes -dice la abogada a Clarín-. Apoyamos a esta mamá porque vemos que se la intenta silenciar y criminalizar de parte del sistema judicial que pareciera que se encuentra en la tarea de encubrir los abusos, de querer hacer que no existen cuando es todo lo contrario“.

“Desde que la nena tiene 2 años la madre viene batallando, pero la Justicia hace oidos sordos no solo a las palabras de la madre sino a la niña que en muchas pero muchas oportunidades y en distintas instancias manifestó el deseo de vivir con su madre y estar con su madre. Y últimamente ha exclamado que no quiere ir con su padre, la niña tiene miedo de estar con su progenitor porque la expone al abuelo paterno que es el denunciado por abuso sexual contra ella. No quiere ir a la escuela porque sabe que desde ahi es donde el progenitor pasa a buscarla cuando le toca estar con ella”, asegura Videla.

“El sistema judicial no está escuchando a este niña ni está aplicando el marco de tratados ni convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional en nuestro país sobre protección de derechos de niñas, niños y adolescentes -dice la abogada-. ¿Por qué la Justicia se demora tanto? La verdad es que no se puede entender, Hay recientes denuncias que no tienen ningún tipo de resolución. Hay un pedido para que la nena no vea al padre porque es el que la expone al abusador, y no hay respuesta. Estamos esperando de la Justicia que salvaguarde los derechos de esta niña que vienen siendo violentados hace años“.