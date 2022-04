Hay crisis económica. No hay dudas. Lo indican los índices de inflación, los de Pobreza, los de Desocupación. Y los millones de planes sociales otorgados.

Sin embargo, hay hechos que desconciertan y ponen en duda esta premisa. Uno ve los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y están llenos. Cuando uno va a un shopping, no se consigue una mesa en el patio de comidas.

Podrá decirse que lo que vemos es un sector mínimo y privilegiado de la población. Que existe un subgrupo social con capacidad económica de costearse una cena que orilla los $ 2.000 por persona.

Pero hay otro hecho relevante, que es la última moda aparecida en los últimos años en la Capital. Son las múltiples empresas de motos de delivery de comida. La cadena Rapi tiene 100.000 vehículos y Glovo 21.000. Sumemos otras cadenas y llegamos a 200.000. Además, habría que considerar otros negocios de comidas que no usan las empresas de motos y tienen su propia cadetería de entrega de comidas. Ya hablamos de 300.000. Consideremos 10 entregas por noche (siendo conservadores). Tenemos 3.000.000 de comidas a domicilio en una ciudad de 3 millones de habitantes. Tal vez hemos exagerado algunos números (no todas las motos trabajan a la vez por ejemplo.), pero no invalida la conclusión.

A pesar de la crisis, un importante grupo social que excede largamente a la clase pudiente o rica, sigue gastando en comida a domicilio donde un plato no baja de $ 1.000. Y que cocinado en casa costaría $ 200.

Me dicen que la gente llega cansada de trabajar y no tiene tiempo de cocinar. Falso. Se puede cocinar el domingo para toda la semana y dejar aprovisionado el freezer. Amén de que hay comidas muy sencillas de hacer que no llevan más de cinco minutos.

¿Cuál es la conclusión de esto? No la sé. Que la gente se resiste a reconocer que es pobre. Que, si lo reconoce, pero justamente por ese infortunio se quiere recompensar disfrutando de una buena comida. Y a esto se le podría agregar la importante cultura culinaria del país.

Un optimista dirá que con esta instalada costumbre de gastar lo que no se tiene en comida, se reactivan las industrias gastronómica y motociclísticas. Pero se podría pensar que la plata gastada en comida no se dedica a ropa nueva, juguetes, salidas a espectáculos. Los salarios son una manta corta que no pueden socorrer a todos los rubros económicos a la vez.

La orquesta del Titanic sigue tocando y nosotros comiendo. Aunque el barco se hunda.

Las implementaciones económicas que están realizando Uruguay, Brasil, Perú, México y El Salvador para combatir la inflación que surgió al post Covid, es la reacción contraria a la adoptada por Argentina y que sus gobernantes deberían tomar ante una estanflación inminente, si no corrigen el rumbo que le están indicando, países económicamente más débiles, pero mucho más inteligentemente gobernados.

Hace 20 años, el índice de pobreza en nuestro país era del 5% y ahora es del 40%, o sea 8 veces más.

En 2012 recibían planes sociales 2 millones de personas y ahora lo reciben más de 20 millones, o sea 10 veces más. Y un dato no menor: en estos 20 años el tamaño del Estado se duplicó como consecuencia de la ineficiencia, el derroche y la corrupción del populismo.

Pobreza, planes y tamaño del Estado van de la mano y mucha gente se pregunta si la cantidad de planes crece por el aumento de la pobreza, o ésta es consecuencia del incremento de planes. O quizás por la falta de un verdadero plan económico, que estabilice la moneda, disminuya el gasto público y promueva la inversión y la generación de empleo.

Tal vez la historia lo pueda aclarar algún día, cuando un plan económico racional, coherente y sostenible, que genere seguridad jurídica, previsibilidad y libertad económica, termine con la pobreza y con los planes sociales.

La venta de un automotor con con muchas vueltas y “mala fe”

El 9 de diciembre de 2021 fui la agencia Pestelli, concesionario oficial Volkswagen, de CABA, por un aviso que promovía la adquisición de un Plan de Ahorro (SAVCC 80/20) de una camioneta Saveiro, con un valor a esa fecha de $ 2.450,160. Me presenté en mi condición de socio gerente de una SRL. La operación consistía en transferir un plan de ahorro previo con la unidad ya adjudicada a la concesionaria, y que la entrega se efectivizaría dentro de los 75 días a contar desde esa fecha, luego del pago de $ 780.000 iniciales. Aboné una reserva y un pago a cuenta por $ 50.000 (9/12/21) y $ 730.000 (10/12/21), respectivamente.

Pero me informaron que hubo un error de su parte, que el plazo de entrega empezaría a regir recién a partir de marzo de 2022 y que con lo abonado participaría en la próxima licitación a efectuarse en los días siguientes. Con posterioridad, a requerimiento del supervisor de ventas y como condición para ganar la licitación, me exigieron otro pago, esta vez de $ 200.000, que aboné el 21/12/21. Pese a mis reiterados e insistentes reclamos, no me informaron la fecha de adjudicación, elemental para el cómputo del plazo de entrega.

Dos meses después, me informan que la fecha de adjudicación era el 11/02/22, y a partir de la misma empezaría a computarse el plazo de entrega de la unidad, pero de las constancias de la empresa surge que el grupo al que pertenezco (6169, número de Orden 164) se adjudicó con fecha 13/12/21. Por lo tanto, ese pago adicional de $ 200.000 que me exigieron para ganar la licitación constituyó un abuso más de parte de la concesionaria. El plan es de 80 cuotas y los pagos iniciales fueron de $ 980.000, el 40% del valor de la unidad.

A la fecha, los importes abonados no se condicen con la cantidad ni con los valores de las cuotas canceladas, ni con las adeudadas, ni con el valor que resta cancelar de la unidad al valor de la fecha de los pagos iniciales. Según ellos adeudo más del 70 % del valor de la unidad, al valor actual. En otra maniobra engañosa y dilatoria, me pidieron que adicionara sucesivos garantes, lo que resultaba totalmente innecesario, ya que la adquirente de la unidad es una sociedad con sobrada solvencia.

En síntesis, hubo publicidad engañosa, mala fe contractual, graves incumplimientos contractuales, arbitrarias imputaciones de los pagos efectuados, dilaciones injustificadas, evidenciando una conducta sistémica y dolosa de este sistema de ahorro previo, constituyendo una ficción jurídica en fraude de los consumidores, con un abuso de la posición dominante.

Fortalecimiento de la formación docente

En la Legislatura porteña se esta analizando el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Formación Docente. Se realizaron audiencias públicas donde los legisladores de la Comisión de Educación , Ciencia y Tecnología escucharon y recibieron las inquietudes de representantes de los gremios docentes, docentes y alumnos de los Institutos de Formación Docente. Temas como el Estatuto Docente , la función de los institutos y de la Universidad de CABA se analizaron desde distintos enfoques.

Pienso que la consideración y el procesamiento de estas inquietudes por parte de la Comisión pondrá en evidencia que es posible ponerse de acuerdo en temas tan importantes como este situando como principales beneficiarios a los alumnos.

